Velká Británie a Evropská unie mají jasný zájem uzavřít po brexitu oboustranně výhodnou obchodní dohodu, která by upravovala jejich budoucí ekonomické vztahy, prohlásil na Fóru Hospodářských novin britský komisař pro obchod s Evropou Andrew Mitchell. "Jednání jistě budou složitá, ale určitě by mělo být možné domluvit se s EU na velmi rozsáhlé dohodě o volném obchodu," věří Mitchell.

Doufá, že vše půjde podle plánu, tedy že britský parlament nakonec schválí dohodu o podobě brexitu, kterou s EU vyjednala britská premiérka Theresa Mayová. V tom případě by po odchodu Spojeného království začalo platit přechodné období, během něhož by se prakticky nic nezměnilo − země by stejně jako nyní byla plným členem jednotného evropského trhu. Britské a evropské firmy by tak obchodovaly podle dosavadních pravidel.

Během přechodného období by Londýn se státy EU jednal o uzavření zmíněné definitivní obchodní dohody. Přechodné období má trvat do konce roku 2020. Po vzájemné dohodě je možné ho prodloužit o další dva roky.

Mayová ale zatím smlouvu o podobě brexitu nebyla schopná prosadit v domácím parlamentu. Poslanci ji už dvakrát jasnou většinou hlasů zamítli. Premiérka ji tento týden chce předložit znovu − ke třetímu hlasování by tak mělo dojít už zítra, eventuálně ve středu.