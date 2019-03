Coby ředitel oddělení lidských zdrojů a majetku má na starosti zaměstnance Vodafonu. Teď představil pravidla nabízející pomocnou ruku obětem domácího násilí z řad zaměstnanců, jejich příbuzných i přátel. I když je to zdánlivě soukromá věc, Clarke říká, že práci a soukromí nelze oddělit.

HN: Oč se v nové směrnici jedná?

Na březen připadá Mezinárodní den žen a my jsme chtěli dát najevo, že ženy jsou pro nás důležité. Představili jsme pravidla týkající se domácího násilí. Pokud se zaměstnanec stane jeho obětí, a je jedno, jestli je žena nebo muž, rádi bychom, aby věděl, že jsme na jeho straně. Jde o poměrně rozsáhlý problém, podle našich údajů se s domácím násilím v Česku setká asi třetina žen. Proto chceme nabídnout individuální pomoc.

HN: Co konkrétně může zahrnovat?

Poskytneme oběti placené volno, aby mohla vyhledat pomoc a začít jednat. Může využít až 10 dní. Pomůžeme jí zajistit lékařskou a právní asistenci, kromě toho dostane i technickou podporu, jako je změna čísla, e-mailu a tak dále. Vše v naprosto důvěrném režimu. Spouštíme i nový vzdělávací program pro zaměstnance, kteří se s domácím násilím setkali. Ve spolupráci s naší nadací v Česku uvedeme aplikaci, která má pomoci rozpoznat znaky domácího násilí a současně poradit, jak postupovat − ať již jde o přímou oběť nebo o někoho z jejího okolí.

Carl Clarke (37) Od září 2018 pracuje ve Vodafone ČR, dříve působil v Kanadě či Tunisku. Již 13 let žije s partnerem v registrovaném svazku, a nejen proto je velkým zastáncem diverzity.

HN: Má se zaměstnavatel takto starat? Není to osobní věc každého z nás?

Pokud se stanete obětí domácího násilí, zažíváte velké trauma a jste mu vystaven dlouhodobě. Proto považujeme za správné nabídnout podporu. Takováto situace se odráží i na vaší práci, souvisí to s celkovou životní pohodou, ale i výkonností, zkrátka ovlivní to celý váš život. A třetina žen, to je vysoké číslo. Za posledních pět let jsme představili řadu různých iniciativ k podpoře našich zaměstnanců. Mohu připomenout například programy pro ženy, které potřebují volno, aby mohly pečovat o děti, stejně tak pracujeme na tom, aby se zaměstnanci po rodičovské dovolené mohli jednoduše vrátit do práce. Z mého pohledu je toto další logický krok. Pokud se dostanete do velmi obtížné situace, která může mít dopad i na vaši práci, pak bychom vám měli být schopni nabídnout pomocnou ruku.

HN: Přesto, jde o zásah zvnějšku do soukromé sféry. Opravdu by do ní zaměstnavatelé měli takto vstupovat?

Když přijdete do práce, nemůžete přece svůj osobní a rodinný život odložit v šatně. Je vaší součástí. Do práce si s sebou přinášíte i věci z domova, mají dopad na vaši spokojenost, nasazení, ale i na to, jak komunikujete s kolegy. V konečném důsledku to může mít vliv i na rozhodnutí práci opustit. Takže čím více budete moci být v práci sami sebou, nebudete muset něco skrývat, tím lépe. Proto se snažíme nabídnout celou řadu nástrojů, mechanismů a podpory pro většinu kritických momentů, jaké mohou člověka v životě potkat − ať se vám třeba narodí dítě, potřebujete se postarat o své staré nebo nemocné rodiče, chcete na chvíli přerušit kariéru a třeba studovat nebo se dostanete do obtížné situace jako v případě domácího násilí. Nabízíme co nejvíce možností, jak tyto momenty zvládat. Nejde přitom jen o přímé oběti, počítáme s podporou také pro ty, kteří případ domácího násilí rozpoznají ve svém okolí a rozhodnou se pomoci.