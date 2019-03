Až dosud si o tajemných kosatkách s neobvykle kulatým tvarem hlavy a hřbetní ploutve vyprávěli snad pouze rybáři, kteří se plaví za úlovkem do nehostinných vod. Jenže to nebyly jen legendy. Vědcům se u břehů Chile s největší pravděpodobností podařilo objevit nový druh kosatky, který označují jako typ D.

V roce 1955 moře na pobřeží Nového Zélandu vyplavilo ostatky podivně vypadajících kosatek. Vědci si tehdy mysleli, že za jejich vzhledem stojí genetická mutace. Jenže o mnoho let později na fotografie narazil výzkumník Robert Pitman. Byl přesvědčen, že to není jen mutace, ale úplně nový druh. Po letech výzkumu se mu pod záštitou amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) podařilo zorganizovat výpravu do Chile.

Její start nejprve oddálilo špatné počasí. Pak se ale vědcům poštěstilo − zahlédli skupinu neobvykle vypadajících dravých kosatek. Podařilo se jim nafilmovat je pod vodou i nad vodou, zachytit jejich zvuky, a dokonce odebrat vzorky jejich kůže. Nyní čekají na výsledky DNA, které by měly potvrdit, zda se opravdu jedná o nový druh, jak se vědci domnívají.

Tyto dravé kosatky, které se živí hlavně rybami, měří asi šest až sedm metrů, a jsou tedy menší než jejich příbuzní. Žijí spíše v nehostinných vodách, například u Antarktidy.