Prodavačka, to byl někdo. Dokázaly sehnat zboží, co jinde nebylo, a zákazníci s nimi chtěli mít dobré vztahy," říká sedmdesátiletá Jana Peprná. Její pracovní vzpomínky jsou spojeny s obchodním domem, do kterého nastoupila ve 26 letech. Ve fázi projektu, za nímž stáli architekti libereckého ateliéru SIAL Miroslav Masák a Martin Rajniš spolu s Johnem Eislerem, a stavby nesl označení Prior, pak se na dlouhá léta stal Májem. V 90. letech měnil název podle momentálních majitelů: nejprve K-mart a pak Tesco, které ho v souladu se svou značkou přejmenovalo na vtipně souzvučný My (anglicky moje, vyslovuje se "máj").