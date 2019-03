Slovenská politika je podobně jako ta česká tradičně mužský svět. Žen v něm uspělo zatím jen málo. Je to vidět také na pelotonu patnácti prezidentských kandidátů. Mezi nimi jsou jen dvě ženy: kromě Zuzany Čaputové ještě podnikatelka Bohumila Tauchmannová. Její podpora se ale v průzkumech pohybovala blízko nuly.

Hlavními soupeři Čaputové jsou tak podle průzkumů především kandidát vládní strany Směr − sociální demokracie a eurokomisař Maroš Šefčovič a potom soudce a bývalý ministr spravedlnosti Štefan Harabin. Pokud se udrží dva týdny staré preference (průzkumy se nesmějí zveřejňovat, ale štáby si je dělají, takže vědí, jak na tom kdo je), mezi těmito dvěma pány se rozhodne o soupeři Čaputové do druhého kola.

Oba se ovšem svorně do dámy pustili a vzali to stejnou cestou: přes současného prezidenta Andreje Kisku, který Čaputovou podpořil. Vyšlo totiž najevo, že svoji volební kampaň před pěti lety Kiska zřejmě financoval na hraně zákona. Šefčovič i Harabin tak vedou osobní útoky proti Kiskovi a Čaputové se ptají, zda by mu dala milost, kdyby to bylo potřeba. "Zvažovala bych to jako jakýkoli jiný případ," byla její reakce.

Šefčovič působil v kampani křečovitě. Už patnáct let žije a pracuje mimo Slovensko a na kampani bylo znát, že se tento někdejší absolvent Státního institutu mezinárodních vztahů v Moskvě (MGIMO) a exdiplomat pohybuje v jiném světě než běžní slovenští politici. Pokoušel se o slovní útoky na své soupeře, ale jaksi bez chuti a zápachu. Angažoval svoji manželku, ale i tak působil spíš osaměle, protože strana Směr − sociální demokracie se za něj postavila spíš vlažně a spojování s ní se zdálo být spíš přítěží než výhodou.