Pětačtyřicetiletá Michaela z Prahy absolvovala celkem sedm cyklů umělého oplodnění. Dnes má čtyřletého chlapečka, ale na dobu zoufalých pokusů o miminko nezapomene. Vedle obav, zda se dítěte někdy dočká, ji trápila i starost o vlastní zdraví. Její babička zemřela na rakovinu prsu a na preventivním ultrazvuku Michaelu onkologové upozornili, že opakovaná hormonální stimulace, navíc v jejím věku, může být riziková.

Právě hormonální stimulace je pro ženu v rámci celé terapie největší zátěží. Po dobu dvanácti dnů si aplikuje injekce s gonadotropiny, což jsou uměle vyrobené hormony, které pomáhají vyplavit co nejvíce uzrálých vajíček. U některých žen má hormonální příprava různé vedlejší následky jako otoky, přibírání na váze nebo bolesti břicha. Tyto komplikace jsou celkem běžné a většinou brzy pominou. Vedle nich však existuje ještě další potenciální riziko, o kterém se přitom moc nemluví. "Při hormonální stimulaci dochází nejen k vyplavení většího počtu vajíček, ale stimulovány jsou i nádorové buňky, které mají hormonální receptory. Podnítí je to k většímu růstu, a proto může rakovina vzniknout," říká šéfka České onkologické společnosti Jana Prausová.

Co ukázaly dvě propojené databáze

Možnou souvislost mezi umělým oplodněním a vznikem rakoviny vědci zkoumali už dříve, závěry ale vycházely rozporuplné − některé výzkumy riziko potvrzovaly, jiné vyvracely. Studie často narážely na nedostatečný počet zkoumaných žen nebo je nesledovaly dost dlouhou dobu. Lékaři také nedokázali odpovědět na otázku, zda nemocných žen po umělém oplodnění nepřibývá třeba jen proto, že obecně více žen podstupuje mimotělní oplodnění (IVF).

400 milionů korun zaplatily v roce 2017 zdravotní pojišťovny IVF centrům za výkony spojené s asistovanou reprodukcí. Pětice největších IVF center patří skupině Hartenberg Capital, která spadá do svěřenského fondu Andreje Babiše. 17,5 tisíce korun průměrně doplácejí ženy za léky a úkony spojené s umělým oplodněním. Jeden cyklus stojí 26 tisíc korun, pokud žena vyčerpá tři až čtyři pokusy hrazené zdravotní pojišťovnou, platí si i tuto částku sama. 35,6 roku je průměrný věk ženy při zahájení prvního cyklu IVF. 39 tisíc cyklů IVF (in vitro fertilizace, mimotělní oplodnění) provedli čeští lékaři v roce 2018. V ČR se z umělého oplodnění narodí zhruba pět procent dětí, tedy kolem 2400 novorozenců.

Loni v létě ale vyšla nová rozsáhlá studie, která určitá rizika dokládá. Výsledky otiskl prestižní časopis British Medical Journal. Britští výzkumníci sledovali celkem 250 tisíc žen, které podstoupily umělé oplodnění v letech 1991−2010. Rozsáhlá data získali díky spojení dvou databází: záznamy o ženách, jež absolvovaly asistovanou reprodukci, a národní onkologický registr. "Studie zjistila o 15 procent vyšší riziko neinvazivních nádorových forem prsu," shrnuje výsledky studie onkoložka Petra Tesařová ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Jde o takové nádory, které jsou v počátečním stadiu, nevytváří metastáze a dají se operovat. "Pokud ale nejsou včas rozpoznány a léčeny, vedou k vývoji invazivního, metastazujícího nádoru."

Studie navíc ukázala, že riziko vzniku tohoto typu nádoru se zvyšovalo s počtem léčebných cyklů. Pokud totiž žena po umělém oplodnění neotěhotní, může ­teoreticky podstoupit libovolné množství cyklů hormonální stimulace, jestliže si terapii zaplatí. Do věku 39 let jí pojišťovna uhradí nejvýše čtyři pokusy (je ale třeba počítat s doplatky za léky a další úkony), ženy, které překročily čtyřicítku, si zákrok platí samy. Zákon stanovil pro IVF maximální věkovou hranici padesáti let.

Asistovaná reprodukce Asistovanou reprodukcí rozumíme všechny postupy, jež využívají k dosažení těhotenství laboratorní ošetření zárodečných buněk (spermií, vajíček) a embryí. Nejčastější metoda asistované reprodukce je IVF, in vitro fertilizace (oplodnění "ve skle"). Provádí se buď přidáním spermií k vajíčku (což se označuje jako "oplození IVF"), nebo účinnějším postupem, vpíchnutím spermií do vajíček (metoda ICSI). Variantou navazující na IVF je KET (kryoembryotransfer), který pracuje s embryi uchovanými z předcházejícího odběru IVF, jež se hluboce zamrazí. K asistované reprodukci se ještě řadí darování či přijetí vajíček, přijetí embrya a zmrazení všech vajíček.

Podle britského výzkumu měly ženy po IVF také o 39 procent vyšší pravděpodobnost vzniku rakoviny vaječníků, to se ale týkalo především těch, které už předtím trpěly jinými gynekologickými potížemi. Například ženám, které jsou neplodné kvůli takzvané endometrióze, hrozí obecně větší riziko vzniku rakoviny vaječníků než ženám, které tuto nemoc nemají. Autoři výzkumu na závěr studie zdůrazňují, že je potřeba systematicky sledovat ženy po IVF i v dalších letech.