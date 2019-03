Když před dvěma lety Poslanecká sněmovna přehlasovala prezidentské veto a schválila pravidla pro čtyři národní parky v Krkonoších, Českém Švýcarsku, Podyjí a na Šumavě, byli proti jen někteří poslanci ČSSD, KSČM a většina z ODS. Nyní se komunisté chystají téma do sněmovny vrátit. Posílení faktem, že vláda premiéra Andreje Babiše je závislá na jejich hlasech, chystají speciální návrh zákona pouze o šumavském národní parku.

Právě kvůli Šumavě a původní rozepři lesníků a ochranářů o kůrovcovou kalamitu se proces přijetí novely zákona o ochraně přírody a krajiny vlekl. Do sporu se nakonec dostaly Poslanecká sněmovna na jedné straně se Senátem a prezidentem na druhé. Nakonec byl přijatý zákon vítězstvím příznivců přísnější ochrany přírody. Rozšířil zóny, ve kterých se nesmí hospodařit, i oblasti, kde bude příroda zcela ponechána svému vývoji. Komunisté, v čele s hlavním autorem návrhu, předsedou Vojtěchem Filipem, se nyní pokusí ochranu, kritizovanou i některými starosty šumavských obcí, změkčit.

Jejich návrh zákona stanovuje místo současných čtyř zón v šumavském národním parku jen tři. Oproti dnešku by se tak velmi pravděpodobně zmenšil rozsah území, kdy by se měla příroda proměnit v divočinu. A naopak by se zvýšily pravomoce obcí uvnitř parku a zvětšily možnosti podnikání. "Naše zóna jedna by byla prakticky totožná s Přírodní zónou, jak ji definuje současný zákon. Zbylé tři současné zóny, tedy Přírodě blízká, Soustředěné péče a Kulturní krajiny bychom rozdělili do dvou. Je pravda, že pan předseda by rozsah volné přírody o něco snížil, tady ale ještě vedeme debaty," uvedla komunistická poslankyně Marie Pěnčíková, která je stranickou stínovou ministryní životního prostředí.

22 obcí leží na území Národního parku Šumava, který je s rozlohou přes 68 tisíc hektarů největším ze čtyř národních parků Česka. Mimo pralesní porosty jsou zde i nejvýznamnější slatě, rašeliniště a karová jezera.

Vznikající norma by podle ní zvýšila roli místních radnic. "Budou tam asi i body, které navrhnou, aby v některých případech nebyl nutný souhlas orgánů životního prostředí," řekla. Týkalo by se to podnikatelských záměrů v třetí zóně, určené právě pro hospodářskou činnost. V ní by bylo i zastavitelné území a pozemky určené pro výstavbu. Komunisté dokonce zvažují myšlenku místního referenda, které by mohlo část obce z národního parku vyjmout. "Zastavěná a zastavitelná území obcí na území národního parku jsou jeho součástí, pokud občané nerozhodnou jinak v místním referendu. Území vyňatá z národního parku jsou součástí Chráněné krajinné oblasti Šumava," stojí v pracovní verzi návrhu.