Shell si dnes většina lidí spojuje s těžbou ropy a zemního plynu. Plány britsko-nizozemského gigantu na příští roky se ale ubírají jiným směrem. "Množství čisté energie, kterou hodláme prodávat, z nás do roku 2035 udělá největšího poskytovatele elektřiny na světě," řekl britskému listu Financial Times Maarten Wetselaar, ředitel divize Shellu pro plyn a nové energie. Je přesvědčen, že díky síle firemní značky a globálnímu rozsahu jejího byznysu se to může Shellu podařit.

Dnes společnost patří mezi největší těžaře ropy na světě. Ve snaze vyhovět zpřísňujícím se emisním normám a snížit svůj podíl na globálním oteplování ovšem očekává, že se jejímu tradičnímu byznysu v budoucnu nepovede tak dobře jako nyní. Právě proto sází na elektřinu.

2 miliardy dolarů hodlá Shell od roku 2020 každoročně investovat do rozvoje nových energetických technologií, mezi něž řadí i elektřinu.

"Mnoho konkurentů na trhu s elektřinou je v nevýhodě. Musí se spoléhat na zastaralé technologie uhelných nebo jaderných elektráren," uvedl pro list Wetselaar. "My oproti tomu očekáváme, že si lidé elektřinu budou skladovat v bateriích ve svých sklepech, budou mít solární panely na střeše a budou od nás chtít, abychom jim pomáhali snižovat spotřebu," sdělil manažer.

Shell hodlá od roku 2020 do nových energií, mezi něž počítá i elektřinu, každoročně investovat až dvě miliardy dolarů. To je stále pouze zlomek z ročního investičního balíku koncernu, který nyní činí 25 miliard dolarů. Podle Wetselaara si ale firma hodlá nejprve ověřit, zda jí vkládání peněz do čistých energií dává smysl.