Čistý vzduch z mobilu

U zařízení pro chytrou domácnost je nejlepší, když fungují úplně obyčejně. Xiaomi se tohoto ideálu povedlo dosáhnout u čističek vzduchu Air Purifier 2S a Pro. Menší model 2S je novější a modernější a je vhodný pro standardně velké pokoje. Pro spojené obýváky s jídelnou se hodí model Pro, který vyčistí vzduch i v šedesátimetrovém prostoru během čtvrt hodiny. Obě čističky lze ovládat aplikací v telefonu, menší Air Purifier 2S si rozumí i s Google Asistentem a Alexou od Amazonu. Proti konkurenci nabízí Xiaomi nejen chytré funkce, ale i výborný poměr ceny a výkonu. Air Purifier 2S se prodává za 4499 korun, větší verze je o dva tisíce korun dražší.

Nejlehčí pracant na světě

Acer rozšířil svou sbírku rekordních notebooků o nejlehčí pracovní notebook s úhlopříčkou 14". TravelMate X5 se oproti svému předchůdci zmenšil o centimetr po stranách a o milimetr na výšku, ztratil ale hlavně víc než třetinu původní váhy, zbylo 980 gramů. Mobilitu počítače zvyšuje i miniaturní napájecí adaptér, který se velikostí blíží nabíječce k telefonu. O výkon se stará kombinace procesorů Core i7 nejnovější generace s 8 nebo 16 GB RAM. Navzdory tenkému profilu má notebook podsvícenou klávesnici s příjemným chodem tlačítek. Recenzi najdete na webu tech.ihned.cz.

Přesun agentů do Washingtonu

Hra The Division, inspirovaná knihami Toma Clancyho, patří k nejlepším příkladům kvalitního titulu, který se přizpůsoboval hráčům. Autoři povedené střílečky z pohledu třetí osoby v průběhu tří let po vydání přidali nové herní režimy a upravili spoustu herních systémů. To vše nyní našlo uplatnění v novém dílu The Divison 2, který se ze zasněženého New Yorku přesouvá do hlavního města USA. Druhý díl přináší nový příběh a hned od počátku nabídne propracovanější hraní v on-line režimech, které hře výrazně prodlužují životnost.

Acer TravelMate X5 se oproti svému předchůdci zmenšil o centimetr po stranách a o milimetr na výšku, ztratil ale hlavně víc než třetinu původní váhy, zbylo 980 gramů. Foto: archiv výrobce

Povedená střílečka z pohledu třetí osoby The Division má druhý díl, který se ze zasněženého New Yorku přesouvá do hlavního města USA. Foto: archiv výrobce

