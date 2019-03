HN: Většina vašeho publika jsou fanoušci popkultury. Jste jím také?

Jednou jsem fanoušky Star Wars popsal jako lidi, kteří jsou vášniví, mají silný názor a také pocit, že jste jejich majetkem, neboť svému koníčku − těm oblíbeným příběhům a postavám − věnovali mnoho let. Popsal bych stejně i sebe. Do Star Wars jsem rovněž investoval mnoho let. Ani já nemám ve své moci, kam se příběh bude odvíjet, jsem spíše hudebník, který dostane noty a odehraje je, jak nejlépe umí. A ne vždy se mi musí melodie líbit.

HN: Co vás přimělo stát se součástí seriálu Soumrak templářů, nechat si kvůli roli rytíře Taluse denně nanášet na tvář zjizvenou obličejovou masku?

Ani mi ji nepřipomínejte. Když jsem četl scénář, říkal jsem si: dnes už je stejně všechno počítačová animace, to budu moci odehrát klidně v šortkách. Až při prvních kostýmních zkouškách mi došlo, čemu jsem se upsal. Nemělo to konce, vrstva za vrstvou, pásek, kápě, meč, sekera. A pak každý den více než hodinu v maskérně, než mi nanesou všechny jizvy. Když mi poslali pár dílů z první řady, nechtěl jsem to vzít a trmácet se natáčet do České republiky. V mém věku je každý den, který strávíte kompletně v pyžamu, vítězstvím. První řada mě však ihned přenesla do středověku. Dosud jsem měl velmi romantické představy − o rytířích kolem kulatého stolu, o Artušovi a Lancelotovi. Tady bylo vše velmi drsné, doba, kdy stáří začíná ve čtyřiceti. Nikdy jsem nic takového netočil. A vždy hledám výzvy, což má postava splňuje výsostně. Nezamilujete si ji, je to hrubián, ale zalichotilo mi, že s tou nabídkou oslovili zrovna mě.

HN: Říkáte, že to byla nová výzva, přitom rytíř je vaše zdaleka nejslavnější role.

Tohle srovnání mě ani na chvilku nenapadlo, že bych si řekl, hele, zase role rytíře.

Mark Hamill (67) ◼ V roce 1977 měl premiéru první díl Star Wars s podtitulem Nová naděje. Film, kterému ještě ve fázi scénáře nikdo nevěřil. Ale touto směsí pohádky, westernu a sci-fi, která čerpala z šestákových příběhů i z mistrovských děl japonského režiséra Akiry Kurosawy, započala nová éra hollywoodské kinematografie.

◼ Mark Hamill do té doby ztvárnil jen pár rolí v takřka neznámých snímcích. Od uvedení první části ságy, v níž hrál idealistického "vesmírného rytíře" Luka Skywalkera, už si jej diváci navždy zapamatovali se světelným mečem v ruce, kterak bojuje proti zlému Galaktickému impériu.

◼ Dlouhé roky poté se Hamill objevoval spíše v menších filmech, ze známějších titulů třeba ve válečném dramatu Velká červená jednička s Leem Marvinem. Velké charakterní role naopak ztvárnil na Broadwayi, třeba ve hrách Sloní muž či Amadeus. Do filmové verze Miloše Formana se však nedostal.

◼ Když režisér a producent George Lucas, v jehož mysli se Star Wars zrodily, prodal celou franšízu studiu Disney za čtyři miliardy dolarů, začala ihned vznikat nová trilogie, v jejímž prostředním díle měl Hamill zásadní roli. Poslední část bude mít premiéru koncem letošního roku.

◼ Loni v listopadu přijel Hamill do České republiky natáčet druhou řadu historického seriálu Soumrak templářů, který koncem března uvede HBO GO. "Rád o Soumraku templářů přemýšlím jako o Hře o trůny bez draků," poznamenal herec o seriálu, který může podle něj přinést i poučení, neboť historie se opakuje. Ihned však svým typickým způsobem zavtipkuje: "Sám jsem se ovšem z historie nikdy nepoučil. Stále dokola si říkám, měl bych děti vést k disciplíně, ale vychoval jsem tři flákače. S výjimkou dcery Chelsey."

HN: Tady jste samozřejmě vyměnil světelný meč ze Star Wars za poněkud tradičnější zbraň, ale přesto: dotýká se vás nějak osobně samotný koncept rytířství?

George Lucas se nechal inspirovat mnoha věcmi a rytířství pochopitelně jeho postavy utvářelo. Když jsem poprvé četl scénář Star Wars, říkal jsem si: páni, to je western, válečný film, pirátský film, všechny žánry promíchané dohromady. Ale určitě byl hodně ovlivněn rytířskou ctí a hodnotami. Jinak mezi postavami Luka Skywalkera a Taluse, jehož hraji v Soumraku templářů, nevidím spojitost.

HN: Jaký je Talus hrdina?

Je to mistr, který driluje nováčky a mění je v templáře. Je brutální. Můj otec byl v armádě a dost dal na disciplínu, já jsem naopak jablko, které dopadlo daleko od stromu. Tenhle rytíř je mnohem blíže skutečnosti než Luke. Je spíš jako seržant z Olověné vesty, zatímco Luke byl pozitivní, idealistickou postavou.

HN: Nepronásleduje vás trochu Luke Skywalker dodnes i mimo Star Wars?

Čím více se o tom bavíme, říkám si, že jsem možná byl opravdu do role Taluse obsazen podle typu a že tam jisté podobnosti jsou. Být takto obsazován má každopádně své výhody, hrajete stále totéž, ale také máte práci. Je třeba obojí vyvážit. John Wayne byl skvělý herec, přesto vždy hrál Johna Wayna. Viděli jste ho snad někdy hrát Čingischána? To by bylo skvělé, tehdy se ještě mohli obsazovat běloši do etnických rolí. Dnes je na to doba citlivější. Sám jsem měl na Broadwayi mnoho charakterních rolí, ale pak se vrátíte do Los Angeles a nikdo to neví. Také jsem si zamiloval dabing. Nikdy bych nemohl hrát Jokera z Batmana, nejsem dost vysoký, ale dal jsem mu hlas. A kam dále od Luka Skywalkera se můžete dostat než k Jokerovi? Tady casting probíhá ušima, ne očima. V dabingu jsem hrál Rusy, Italy, Australany, naučil jsem se mnoho akcentů. Přitom jsem se domníval, že v Hollywoodu platí pravidlo, že pouze Meryl Streepová má povoleno hrát v cizích akcentech.

HN: Nebyl jste příliš spokojen s tím, jak je Luke Skywalker v dosud posledním předloňském dílu Star Wars vyobrazen, proč?

Zařekl jsem se, že už to nebudu dále komentovat, podstatnější je, aby diváci ty filmy sami viděli. Tehdy jsem se potýkal se silou sociálních sítí. S dopadem vlastních slov, která do 24 hodin oběhnou celý svět. Dnes je tak snadné vzít komentář vytržený z kontextu a podpořit jím své vlastní argumenty. A pak internetem zní: "I Mark nesnáší nové Star Wars." Opravdu jsem to řekl?