Občanská demokratická strana pozítří představí nové programové taháky, kterými chce porazit Andreje Babiše. Nelze pochybovat, že program pro živnostníky a obecně aktivní lidi bude vybroušený. Pod vedením Petra Fialy si občanští demokraté dávají na programu záležet − což je znát i z toho, že Andrej Babiš jejich nabídku pro živnostníky pilně vykrádá.

Jenže program je jedna věc a důvěryhodnost a čitelnost věc druhá. Když si voliči nemohou být jisti, co je vlastně strana v jádru zač, nutně s její podporou váhají. Problém nečitelnosti ODS se naplno demonstroval v úterý ve sněmovně. Poslanec ODS Václav Klaus mladší tam přirovnal pozici českých poslanců při přijímání norem EU k pozici Židů, kteří jednají o tom, kdo má jít do transportu. To už bylo moc i na předsedu ODS Petra Fialu, který se za nechutný příměr předsedy sněmovního školského výboru omluvil. A následně poslanecký klub ODS konstatoval, že Klaus dlouhodobě poškozuje ODS, a vyzval ho, aby odešel. Je to reakce, za kterou je třeba vedení ODS ocenit, i když kvůli čitelnosti strany měla přijít už dávno.

Klaus mladší samozřejmě říká to, co říká, naprosto promyšleně − posiluje svou osobní značku. Ptactvo na malostranských střechách si štěbetá, že chystá prezidentskou kandidaturu a bude chtít převzít elektorát Miloše Zemana. Proto nasazuje na EU. Proto používá tak nechutné příměry. A proto také vytváří obraz sebe samého jako oběti. Na svém Facebooku nyní například pláče, že "ti největší lumpové z něj budou chtít udělat antisemitu". Uklidníme ho: nikdo si nemyslí, že by byl antisemitou. Což ale nic nemění na tom, že jakýkoli příměr k holokaustu je především urážkou obětí tohoto hromadného vyvražďování. S hrůzou, které byli vystaveni, nic srovnatelného není. Ve druhém plánu je to pak urážka těch, které Klaus k pachatelům holokaustu přirovnává. Nic pro společnost, která si chce říkat slušná.