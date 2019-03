Od prosince, kdy Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vydal varování, že čínská firma Huawei může být pro bezpečnost klíčových telekomunikačních sítí hrozbou, si provozovatelé těchto systémů kladou otázku, co to pro ně v praxi znamená. Někteří vyčkávají, jak se k varování postaví největší hráči na trhu. Tím hlavním je Česká telekomunikační infrastruktura (Cetin), provozující většinu tuzemských datových sítí a také vysílače a ostatní zařízení pro mobilní operátory. Místopředseda představenstva Petr Slováček, který se v oboru pohybuje už více než 20 let, říká v rozhovoru pro HN, že rizika Huaweie lze ošetřit i bez toho, aby firma z trhu úplně odešla.

HN: Jak situaci kolem Huaweie a doporučení NÚKIB obecně vnímáte?

Kdo dění nějaký čas pozoroval, musel vidět, že se k takové situaci blížíme. Že se zkrátka na výrobce z Číny díváme jinak než na ostatní. Dnes celé telekomunikační odvětví hledá správné řešení. Je ale pravda, že varování NÚKIB do určité míry trh překvapilo. Vzhledem k postojům zbytku světa mimo USA to bylo vystoupení poměrně razantní. Varování a následně vydaná metodika hovoří zcela jasně: hrozba existuje. Není to jen: buďte opatrní. A NÚKIB také říká, že až budou dotčené telekomunikační firmy počítat rizika, musí je navýšit.

Každá firma, která spravuje kritickou infrastrukturu, včetně nás, bere toto varování vážně. Je fakt, že technologie umožňují různé zásahy, nikdo nemůže s jistotou říci, že je vše stoprocentně zabezpečeno a že se nic nemůže stát. Na druhou stranu, všichni operátoři důležité infrastruktury mají už dnes velkou úroveň zabezpečení, bez ohledu na to, zda používají výrobky z Číny nebo odkudkoli jinud. Mají na to vyčleněné speciální odborníky, kteří vědí, co dělat, když přijde takové varování. A co je třeba udělat pro minimalizaci rizik. Obecně se dá říct, že stávající situace, kdy není jasné, co z varování do budoucna plyne, je pro byznys dlouhodobě neudržitelná.

HN: Co za nedůvěrou k Huaweii podle vás stojí? Je to konkurenční boj o zakázky na sítě nové generace mobilních telefonů, takzvané 5G?

Nechci spekulovat. Právě proběhlý Mobile World Congress v Barceloně přinesl stanoviska velkých operátorů na toto téma. Celosvětový názor na Huawei je zatím docela polarizovaný. Je to určitě výrobce, který kopíroval vyspělý svět, ale dnes je v některých oblastech o krok napřed. Úřad má podle mého názoru informace, které ho vedly k tomu, že varování vydal. Každá firma, jež má na starosti kritickou infrastrukturu, má povinnost tuto věc nějak ošetřit a minimalizovat rizika.

HN: Jak se k tomu staví Cetin?

Máme připravený seznam toho, co všechno v síti provozujeme. Hned v prosinci jsme začali s analýzou rizik, i když nám zákon žádný termín neukládá. Všichni, kdo máme kritickou infrastrukturu, máme ve firmách oddělení, které se na tyto záležitosti specializuje, má k tomu příslušné procesy a administrativu. Zákon například říká, že je-li riziko vyhodnoceno jako nepřijatelné, je třeba přijmout opatření. Největší riziko znamená dopad na 125 tisíc osob a více. Když jsme u toho, jednoduchá základnová stanice, kterou používají mobilní operátoři, 125 tisíc lidí ani neobsluhuje. Takže z tohoto pohledu zrovna mnohokrát diskutované základnové stanice do souhrnu kritické infrastruktury nemusí patřit.

HN: Jak jste s analýzou rizik daleko?

Analýza ještě hotová není, teprve dobíhá. Dokončíme ji, podle mého odhadu, na přelomu března a dubna. Vyjádření uděláme, ale nemůžeme zveřejňovat úplné detaily.

HN: Z toho, co teď víte, jaké byste očekával stanovisko Cetinu?

Mohu říci za sebe, ale neberte to v tuto chvíli jako finální stanovisko, že si rozhodně nemyslím, že by to mělo vést ke kompletní výměně technologií v síti. Huawei pro nás není majoritní dodavatel, který by dodával úplně všechno. Zákon říká, že nápravná opatření musí být za rozumné peníze. Lze udělat opatření, která rizika zmenší. A to myslím bude platit i pro ostatní operátory, kteří jsou na technologiích Huawei do určité míry závislí.

Naším cílem určitě není ukončit spolupráci s Huaweiem. Ta firma je na trhu několik let, nikdy se nic nestalo. Varování NÚKIB je pro nás samozřejmě závazné, musíme rizika vzít v úvahu, ale neznamená to, že tu Huawei skončí. Situace je trochu nešťastná v tom, že se objevují další stanoviska a informace, které trochu zavádějí.