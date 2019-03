Zentiva se krátce po svém rozchodu s francouzským farmaceutickým gigantem Sanofi pouští do velkých investic. Poté co firma oznámila, že napumpuje v následujících pěti letech do závodu v Praze 30 milionů eur (přes 770 milionů korun), ohlásila nákupy v Rumunsku. Tam koupila farmaceutickou společnost Solacium, která vyrábí volně prodejné přípravky, například sirupy proti kašli pro děti nebo žvýkačky proti pálení žáhy.

"Solacium doplňuje náš generický byznys a rozšiřuje naši působnost v oblasti volně prodejných léčiv," uvedl k akvizici Nick Haggar, generální ředitel Zentivy. Solacium do té doby vlastnila společnost A&D Pharma Group, která patří investiční skupině Penta. Cenu transakce ani jedna ze stran nezveřejnila.

Praha jako centrum

Firma se tak znovu vrací k volně prodejným léčivům, o která přišla po odloučení od Sanofi. To se dotklo například ibalginu a paralenu, jež zůstaly francouzské společnosti. Postupně si přebere i jejich výrobu z Prahy. "Volně prodejné přípravky jsou oblast, která se rozvíjí. Sledujeme nyní trendy a chceme se vrátit na trh s přidanou hodnotou," říká Soňa Porubská, šéfka Zentivy pro Česko a Slovensko. Zda se firma vrátí k výrobě podobných přípravků se stejnými účinnými látkami, Porubská zatím neví: "Strategii teprve tvoříme. Možná bychom je mohli použít v nějaké lepší formě, než jsou tablety."

8 milionů eur hodlá letos Zentiva investovat do závodu v Praze.

Loni v říjnu Zentiva definitivně dokončila změnu majitele. Od francouzské skupiny Sanofi, která českého producenta léčiv vlastnila 10 let, ji koupil americký investiční fond Advent International. Za výrobce generik zaplatil asi 2,2 miliardy dolarů (téměř 50 miliard korun), šlo o jednu z největších loňských transakcí v Česku.