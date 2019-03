Kalkulace je informace o prodávaném produktu, která by měla odpovědět na dvě otázky. Kolik prodávaný produkt podnik stojí a kolik produkt při prodeji zákazníkovi vydělává. Obě odpovědi jsou důležité. Prodávat cokoliv bez informace, jaké jsou vynaložené náklady na nákup či vytvoření prodávaného zboží, by bylo stejně chybné jako si nezjistit, za jakou cenu je produkt prodejný. A to bez ohledu na náklady, které jsou s jeho vytvořením či nákupem spojené.

Nejprve je třeba rozhodnout, které náklady se budou v kalkulaci zjišťovat. Zda půjde pouze o takzvaně variabilní náklady, tedy ty, které se mění s množstvím produktů, nebo i ty fixní.

Tak, jak bude rozhodnuta otázka, jaké náklady jsou v kalkulaci produktu přiřazeny, taková bude i odpověď při měření přínosu produktu.