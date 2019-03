V angličtině bývalého generálního tajemníka NATO lorda George Robertsona je znát akcent rodilého Skota, u některých slov posluchač i zaváhá. Ale zpráva, kterou přivezl do Prahy, kde v úterý vystoupil na slavnostní konferenci k 20. výročí vstupu České republiky do Severoatlantické aliance (NATO), byla naprosto srozumitelná. A velmi upřímná, Robertson si nebral servítky. "Tato země, vaše země, stejně jako ostatní, není schopna dostát ani příslibům, které byly učiněny, a ani hrozbám, kterým aliance čelí," kritizoval Robertson nízké obranné výdaje Česka, které označil za "žalostné".

V roce 1999, kdy Česko vstoupilo do NATO, platily Spojené státy polovinu výdajů aliance. V současnosti je to už 73 procent, a zatímco Česko získalo bezpečnostní záruku nejsilnější vojenské aliance moderní světové historie, USA na rozšíření NATO doplácejí.

"Já tím ale nemyslel jen nové členy NATO, někteří z těch starších členů své sliby také neplní. Německo stále platí jen něco přes jedno procento HDP, tedy polovinu závazku," upřesnil včera, den po svém projevu na Hradě v rozhovoru pro HN, že "kritický je ke všem, kdo závazky neplní".

Robertson hned od počátku, kdy v říjnu 1999 nastoupil do funkce generálního tajemníka NATO, často hovořil o velké propasti mezi vojenskými kapacitami USA a evropských spojenců. "A upozorňovali na to američtí prezidenti a ministři obrany," řekl Robertson s tím, že nejméně od Billa Clintona a dále přes George W. Bushe a Baracka Obamu slyšeli Evropané opakované apely. Ale nic se nedělo až do doby, kdy do Bílého domu přišel Donald Trump.