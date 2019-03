Správnou distribuci státních dotací do sportu a tělovýchovy v řádech miliard korun i lepší kontrolu nad nimi má zajistit Národní sportovní agentura. Většina poslanců její vznik včera schválila. Dlouholetou snahu mnoha lidí a různých institucí dostat tuto agendu mimo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy realizoval nečekaný tandem Milan Hnilička − Andrej Babiš.

Bylo to před dvěma lety, když se tehdejší ředitel rozvoje Českého svazu ledního hokeje Hnilička propracoval k tomu, aby informoval premiéra Babiše o tom, jak obtížné je vychovávat mladé hokejisty, když chybí haly a peněz je pomálu. Po setkání obou mužů vznikl plán vytvořit úřad, který se bude specializovat jen a jen na sport. Včera dostal konkrétní podobu. Nová agentura má nejen mít na starost tok peněz, ale zejména pečovat o rozvoj sportu v České republice.

"Právě kvůli vzniku takové agentury jsem šel do politiky. Mám velkou radost, že se to podařilo," komentoval hlasování Hnilička. Nezakrývá, že spojení s Babišem mu vyneslo i řadu kritiky. "Mně šlo ale vždycky o rozvoj sportu v naší zemi, těžko by se mi to podařilo, kdybych do politiky nešel a neměl podporu premiéra," řekl HN bývalý reprezentační brankář, od předloňského roku poslanec za hnutí ANO a také vládní zmocněnec pro sport.

22 měsíců má trvat zřizování Národní sportovní agentury. Naplno má začít pracovat v lednu 2020.

Byť předseda nové agentury bude teprve jmenován, v kuloárech sněmovny všichni počítají s tím, že vláda místo na šestileté období svěří právě Hniličkovi. Dostane do rukou velkou pravomoc. Bude si moci k sobě vybrat dva zástupce a také členy Národní rady pro sport jako poradního orgánu. Agentura by měla mít kolem osmdesáti zaměstnanců, z nichž někteří přejdou z ministerstva školství.