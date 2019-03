Tomio Okamura míní, sněmovna mění. Do včerejška to vypadalo, že poslanec Lubomír Volný z SPD už není Okamurovým člověkem. Dlouho spolu mají rozmíšky, Volný nedávno ohlásil úmysl převzít Okamurovo předsednické křeslo. A vedení SPD mu následně zrušilo severomoravskou buňku.

Jeden by proto čekal, že když mandátový a imunitní výbor řešil i Volného a jeho nedávnou výzvu ke konfrontaci "pojďte ven!" na adresu Jana Birkeho z ČSSD, pověsí mu kolegové na krk disciplinární řízení. Jenže sněmovní matematika si jede po svém. Okamurovci jsou od minulých voleb součástí stínové hlasovací koalice, a tudíž pod ochranou ANO a KSČM. Všichni, bez ohledu na to, jaký zrovna mají, nebo nemají vztah s Tomiem Okamurou. To aby si opozice nemyslela, že může do soustrojí okamurovci-babišovci-komunisté strkat klíny. Ne náhodou šéf výboru Stanislav Grospič (KSČM) zdůraznil, že podnět k zahájení řízení podali členové klubu TOP 09, STAN a KDU-ČSL, ačkoliv tak měl učinit ten, kdo se cítí prohřeškem osobně uražen. A ne náhodou sněmovní většina odmítla vydat k trestnímu stíhání i dalšího okamurovce Miloslava Roznera.

Jedno pozitivum ale rozhodnutí výboru má: SPD si musí svoje špinavé prádlo vyprat doma, a ne na parlamentní půdě. Doufal-li Okamura, že mu vnitrostranickou konkurenci pomůže odvařit někdo zvenčí a bude se tak moci vydávat za demokrata, nevyšlo to. Možná se tak v SPD časem dočkáme rušení dalších krajských buněk. Aspoň se dřív ukáže pravá podstata této strany jednoho muže. Nebo spíš strojku na peníze, protože v projektu SPD jde podle mnoha indicií víc o příspěvky na činnost a za mandáty než o ideje.

Plné znění vyřčené výzvy "Jestli máte problém se mnou něco řešit, tak pojďte ven!" vystihuje skutečný program okamurovců. Řešit věci rázně, napřímo a mimo zrak veřejnosti. Jak proběhlo zrušení severomoravské buňky. Je tudíž jedno, kdo z vyznavačů takových způsobů bude SPD velet.

