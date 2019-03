Občanská demokratická strana pozítří představí nové programové taháky, kterými chce porazit Andreje Babiše. Nelze pochybovat, že program pro živnostníky a obecně aktivní lidi bude vybroušený. Pod vedením Petra Fialy si občanští demokraté dávají na programu záležet − což je vidět i z toho, že Andrej Babiš jejich nabídku pro živnostníky pilně vykrádá.

Jenže program je jedna věc a důvěryhodnost a čitelnost věc druhá. Když si voliči nemohou být jistí, co je vlastně strana v jádru zač, nutně s její podporou váhají. Problém nečitelnosti ODS se naplno demonstroval v úterý ve sněmovně. Poslanec ODS Václav Klaus mladší tam přirovnal pozici českých poslanců při přijímání norem EU k pozici Židů, kteří jednají o tom, kdo má jít do transportu. "Nezlobte se, mně to připomíná, my jsme jak židovský výbor, když nám řekli, že máme vypravit transport, a my jenom tak jako rozhodujeme, že teda ty nemocné ženy ještě nepošleme, ty půjdou až příštím vlakem. Ale jinak děláme to, co nám řeknou," prohlásil Klaus. Okamžitě vystoupil předseda ODS Petr Fiala a za nechutný příměr předsedy sněmovního školského výboru se omluvil. Přiznejme, že věta "ODS se omlouvá za Václava Klause" nepostrádá půvab, ale na čitelnosti to celé straně věru nepřidá.

Klaus mladší samozřejmě říká to, co říká, naprosto promyšleně − posiluje svou osobní značku. Ptactvo na malostranských střechách si štěbetá, že chystá prezidentskou kandidaturu a bude chtít převzít elektorát Miloše Zemana. Proto nasazuje na EU. Proto používá tak nechutné příměry. A proto také vytváří obraz sebe sama jako oběti. Na svém Facebooku nyní například pláče, že "ti největší lumpové z něj budou chtít udělat antisemitu". Uklidníme ho − nikdo si nemyslí, že by byl antisemitou. Což ale nic nemění na tom, že jakýkoli příměr k holokaustu je především urážkou obětí tohoto hromadného vyvražďování. S hrůzou, které byli vystaveni, nic srovnatelného není. Ve druhém plánu je to pak urážka těch, které Klaus k pachatelům holokaustu přirovnává. Nic pro společnost, která si chce říkat slušná.