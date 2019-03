Rozpadl se mu Úsvit, totéž se podle některých politologů může opakovat i s SPD, druhým politickým projektem Tomia Okamury. Hnutí Svoboda a přímá demokracie klesají preference a nervozitu v jeho řadách zvýšil únorový spor mezi předsedou Okamurou a ostravským poslancem Lubomírem Volným o míru demokracie v SPD. V blížících se evropských volbách by podle průzkumu agentury CVVM nemusela překročit hranici pěti procent, nutných po zisk nějakého mandátu.

Od parlamentních voleb v roce 2017 podpora hnutí postupně klesla z necelých jedenácti procent na 4,5 až sedm procent letos v únoru. Podle politologa Lubomíra Kopečka z Masarykovy univerzity v Brně se to Okamura pokouší zachránit tím, že do europarlamentu kandiduje na posledním místě: "Je to výborný způsob, jak trochu oživit upadající podporu. Může to přitáhnou příznivce a fanoušky Okamury, což zvýší šanci, že se dostane přes pět procent."

Okamura přišel o šanci být ve vládě, když Andrej Babiš (ANO) raději vytvořil koalici se sociálními demokraty. Pro evropské volby SPD ztratila i pomoc prezidenta Miloše Zemana, který před pár dny prohlásil, že bude volit ČSSD.

Zatímco první místopředseda SPD Radim Fiala není z výsledků strany nervózní a snaží se situaci zklidnit, kolegové ve sněmovně se si stěžují, že jim voliče přebírá Babiš, a důvody hledají leckde. "Dobře mi to zapadá do obrazu, že před volbami do Evropského parlamentu je třeba vytvořit kauzu, aby naše preference klesly," tvrdí předseda bezpečnostního výboru Radek Koten. "Na školách běží kurzy mediální gramotnosti. Máme nahrávku, že to není školení, ale řízená dehonestace hnutí SPD, Jaromíra Soukupa a Miloše Zemana."