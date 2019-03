V pondělí se do prvního místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka opřel ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) kvůli jeho vměšování se do tendru na mýtný systém. V úterý mu to Faltýnek vrátil, když si veřejně postěžoval na Ťokův nezájem o mýto. A není vyloučené, že vzájemný spor bude pokračovat ještě ve čtvrtek dopoledne, kdy bude místopředseda ANO celou věc vysvětlovat poslancům ve sněmovně.

Podle informací HN významná část poslanců ANO straní spíše předsedovi klubu Faltýnkovi. Na včerejším jednání před schůzí sněmovny kritizovali, že Ťok před novináři nepodržel jejich šéfa.

Policisté minulý týden zasahovali na několika místech kvůli podezření z ovlivňování zakázek. Byli mimo jiné také na antimonopolním úřadě, v sídle firmy Kapsch, která mýtný systém provozuje, a ve Faltýnkově bytě. Zajímali se o zakázku na mýtný systém a s Faltýnkem komunikovali jako se svědkem, který se s představiteli úřadu i firmy stýkal a probíral s nimi zakázku. Policisté mu zabavili počítač a mobil.