Poslanecká sněmovna částečně vyhověla senátorům v již schváleném zákoně o zpracování osobních údajů. Senát vrátil poslancům návrh zákona známého pod zkratkou GDPR s návrhem několika změn. Z nich je nejzásadnější zrušení pokut pro obce a úřady, pokud zákon poruší.

Senátorům se také nelíbila nová funkce Úřadu pro ochranu osobních údajů. Ten by mohl být odvolacím orgánem v případech odmítnutí svobodného přístupu k informacím a vydat příkaz k jejich vydání. Zatímco u pokut poslanci s názorem Senátu vyjádřili v hlasování souhlas, u úředního příkazu ke zveřejnění informací odhlasovali svou původní verzi. Zákon již čeká jen na podpis prezidenta.

Poslanci poslali svoji verzi zákona do Senátu vloni v prosinci. Senát jim ji na konci ledna vrátil i s uvedenými návrhy změn.

Kolem pokut pro samosprávy a úřady vedli poslanci dlouhou polemiku. "Když mi zákon něco říká, tak to dodržuji a nepohlížím na to optikou, jestli mi za to hrozí sankce," argumentoval poslanec za KDU-ČSL Marian Jurečka. Názor změnil i ministr vnitra za ČSSD Jan Hamáček, který při prosincovém projednávání s odpuštěním pokut pro veřejnou správu nesouhlasil. Teď senátorský požadavek podpořil s tím, že pokud se změna neosvědčí, bude možné sankce vůči úřadům později zavést.

U návrhů zákonů, které vrátí do sněmovny Senát, je potřeba souhlas nadpoloviční většiny všech poslanců, kterých je 200. Senátní návrh na zrušení pokut prošel 122 hlasy.