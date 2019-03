Britští poslanci podruhé jednoznačně zamítli dohodu o tom, jak by měl v praxi vypadat odchod jejich země z Evropské unie. Plán, který s ostatními státy EU dojednala premiérka Theresa Mayová, v parlamentu neprošel o 149 hlasů. Stále tak trvá nejistota ohledně podoby britského odchodu. Británie by měla z unie vystoupit už 29. března.

Britská Dolní sněmovna dohodu odmítla navzdory tomu, že Mayová s unií na poslední chvíli vyjednala některé úpravy svého plánu. Jde o právně závazné dodatky týkající se takzvané irské pojistky. Právě kvůli ní odmítá dohodu s EU část poslanců za její vlastní Konzervativní stranu.

Cílem dodatků je Brity ujistit, že EU má zájem na co nejrychlejším ukončení platnosti této pojistky, pokud by skutečně musela vstoupit v platnost. Pojistka spočívá v tom, že by Británie zůstala i po brexitu členem evropské celní unie, a to proto, aby nebylo nutné obnovit fyzickou hranici mezi Irskem a Severním Irskem.