Hlavní sponzoři českého fotbalu

Reprezentace

Reprezentaci shání sponzory Fotbalová asociace ČR prostřednictvím marketingové agentury STES.

◼ Puma – od roku 1995, aktuální smlouva do roku 2020

◼ T-Mobile – od roku 1998, aktuální mlouva do roku 2020

◼ Hyundai – od roku 2005, aktuální smlouva do roku 2020

◼ Citic Group – od roku 2015 (nejprve jako CEFC), aktuální smlouva do roku 2020

◼ Pepsi – od roku 2015, aktuální smlouva do roku 2020

◼ Staropramen – od letoška, aktuální smlouva do roku 2022

Profesionální ligy

Kluby první a druhé nejvyšší české fotbalové ligy si shánějí sponzory skrze Ligovou fotbalovou asociaci samy.

◼ Fortuna – od roku 2016, aktuální smlouva do roku 2022

◼ AAA Auto – od roku 2016, aktuální smlouva na neurčito

◼ CK Alexandria – od roku 2018, aktuální smlouva do letoška