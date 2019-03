Na první pohled to vypadá, že kdyby ve slovenských prezidentských volbách tuto sobotu hlasovaly jen ženy, mohla by mít dosavadní favoritka průzkumů Zuzana Čaputová problém. Podle průzkumů agentury Ako mezi voliči jednoho z jejích dvou hlavních soupeřů, eurokomisaře Maroše Šefčoviče, je víc žen než v její voličské skupině.

Mezi rozhodnutými voliči Čaputové bylo podle průzkumu 53 procent žen, Šefčovič by jich získal o sedm procentních bodů více. Zároveň ale platí, že Čaputová by dostala zhruba dvojnásobek hlasů, takže v absolutních číslech by ji volilo výrazně větší množství žen. U třetího v pořadí, euroskeptika Štefana Harabína, převládali v poměru 60 ku 40 muži.

Jsou to právě ženy, které podle průzkumů agentur Ako a Focus poskytují Čaputové onen rozhodující náskok před soupeři. Nebo tomu alespoň tak bylo dva týdny před volbami, kdy se mohly zveřejnit poslední předvolební průzkumy.

Podle Václava Hřícha, sociologa z agentury Ako, by Čaputovou volilo 40 procent žen ze 100 procent možných voliček. Zbylých 60 procent by se rozdělilo mezi všechny ostatní kandidáty. Čísla Focusu hovořila pro Čaputovou nejméně o třetině z těch, které jsou rozhodnuty jít volit.

Na pohlaví nezáleží

Na rozdíl od situace před deseti či dvaceti lety nehraje roli to, že favoritkou slovenských voleb je žena. "Pohlaví kandidáta už není tématem. Je jedno, zda je to muž, či žena," zdůraznil Hřích. Při prezidentských volbách v roce 2009 se do druhého kola dostala Iveta Radičová, v roce 1999 na třetím místě skončila Magda Vášáryová. Neúspěch obou žen byl připisován tomu, že na takovou roli se žena nehodí.