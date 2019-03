Letos a příští rok má ve zdravotnictví začít platit několik novinek, díky kterým pacienti ušetří. Pro pojišťovny ale budou znamenat miliardové výdaje navíc. Změny přicházejí v době, kdy pojišťovny začínají pociťovat oslabující ekonomiku. Do zdravotnictví má jít příští rok méně peněz než letos a podle ekonomů se zdravotní pojišťovny mohou dostat do potíží.

Pacienti problémy zatím zřejmě nepocítí, naopak. Od letošního listopadu by měli zaplatit méně peněz za různé zdravotní pomůcky − například za ortopedickou obuv nebo prostředky na hojení ran.

Od letošního ledna ušetří i u zubaře. Zatímco do loňska si za plomby z kapslového amalgámu dopláceli nejméně 600 korun, teď jsou bez doplatku. Finančně se má ulevit také lidem, kteří užívají léčebné konopí. Dnes si ho hradí ze sta procent (v lékárnách průměrně zaplatí 1800 korun měsíčně), příští rok by na léčbu konopím přispívaly pojišťovny.

Ministerstvo také plánuje, že lidé by měli dostat léky na cukrovku a další běžná léčiva rovnou u svého praktického lékaře, a nemuseli by obcházet specialisty. Podle pojišťoven ale rozšíření počtu předepisujících lékařů povede k vyšší spotřebě léčiv. A to pro ně znamená zvýšení výdajů za léky. "Tyto a další změny, které připravuje ministerstvo, budou příští rok stát pojišťovny kolem sedmi miliard korun," vyčíslil ředitel Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich.