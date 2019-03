V rozvrzích dětí, které chodí do základních škol, má do několika let přibýt nový předmět "technika". Jeho součástí by podle doporučení studie, kterou si nechal vypracovat Národní ústav pro vzdělávání (NÚV), měly být i manuální práce. Děti se tak budou učit, jak zatlouct hřebík nebo přimontovat poličku.

NÚV je organizace přímo řízená ministerstvem školství. Nyní připravuje nové učební plány a pracuje s verzí, že by nový předmět měl být na druhém stupni základních škol povinný jednou týdně. Vychází z doporučení studie, kterou zpracoval Jiří Dostál z katedry technické a informační výchovy Univerzity Palackého v Olomouci. Děti se podle jeho návrhu mají naučit kromě řešení běžných situací, kdy je potřeba něco sešroubovat nebo přilepit, zároveň rozvíjet konstrukční myšlení a představivost.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) má na zavádění nového předmětu ale jiný názor. Nelíbí se mu, že by školy měly dostat výuku techniky příkazem. "Zastánci techniky si přejí, aby se zavedla co nejrychleji a povinně. Je to důležitý směr, který musí dostat prostor v rámci přípravy nových učebních plánů. Nechci ale, aby to bylo příkazem. Toho si české školy v minulých letech užily hodně," řekl Plaga HN.

O tom, jakým způsobem bude technika zavedena do škol, chce proto ještě vést diskusi. Je podle něj důležité, aby školy mohly techniku do výuky zavést plynule podle svých možností. A také podle podpory, jaké se jim dostane od státu. Ne všechny školy mají peníze na to, aby si mohly pořídit nové přístroje, se kterými předmět počítá.