Hodnocení Chambers

Prestižní mezinárodní žebříček Chambers and Partners vydal nové hodnocení právních firem pro rok 2019. Úspěch v žebříčku slavila také řada lokálních kanceláří, mimo jiné Nedelka Kubáč advokáti. Její právníci byli v kategorii pro hospodářskou soutěž jak pro Českou republiku, tak pro Slovensko zařazeni do nejvyšší kategorie. Zároveň se hned čtyři její právníci umístili v individuálním hodnocení pro hospodářskou soutěž, a to Martin Nedelka, Radovan Kubáč a Jitka Linhartová pro Českou republiku a Andrea Oršulová pro Slovensko. Chambers zařadili mezi nejlépe hodnocené kanceláře v oblasti pracovního práva také Eversheds Sutherland Dvořák Hager. Tři z partnerů kanceláře pak získali individuální ocenění. Tomáš Procházka a Veronika Odrobinová v pracovním právu a Stanislav Servus v korporátním právu a M&A.