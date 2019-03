Včera, už čtvrtý rok za sebou, se politici a odborníci na dluhovou problematiku sešli na půdě pražské právnické fakulty, aby společně diskutovali v rámci debaty na téma Česko v době dluhů. Řečníci se věnovali nejen zhodnocení již přijatých změn v českém právním řádu, ale rovněž výhledu do budoucna. Pozornost se tak upřela i na unijní legislativu.

V nedávné době probíhaly velké diskuse nad novelou insolvenčního zákona, která má více lidem otevřít cestu k oddlužení. O konkrétní podobě nakonec rozhodli poslanci v lednu letošního roku. Novela ještě nenabyla účinnosti a už teď se mluví o tom, že institut oddlužení projde dalšími změnami. Na evropské úrovni totiž finišuje příprava "oddlužovací" směrnice, která do tuzemské právní úpravy výrazně zasáhne. Lhůta pro její promítnutí do českého právního řádu by měla uplynout v roce 2022.

České ministerstvo spravedlnosti v zásadě evropský návrh vítá. "Měli jsme k němu připomínky, některé se podařilo prosadit a jsou zapracovány," říká náměstek legislativní sekce ministerstva spravedlnosti Michal Franěk s tím, že Česko například prosazovalo zveřejňování údajů o insolvenčních řízeních v elektronické podobě. "Bude se jednat v Evropském parlamentu, takže znění ještě není definitivní," doplňuje Franěk.

Z Evropské směrnice ◼ "Cílem návrhu je především posílit celospolečenské ovzduší příznivé záchraně firem v EU. Pravidla týkající se restrukturalizace podniků a práv akcionářů přispějí zejména k 'prevenci', pravidla ohledně vylučovacích žalob, insolvenčních správců a soudních nebo správních orgánů přispějí k 'záchraně hodnoty' a pravidla ohledně druhé šance přispějí k 'oddlužení'. Vedle hospodářských přínosů zde budou i pozitivní sociální dopady." ◼ "Posilování zaměstnanosti a růstu v Evropě vyžaduje silnější celospolečenský příklon ke snaze o záchranu firem, který napomáhá tomu, aby se životaschopné společnosti restrukturalizovaly a pokračovaly v podnikání, zatímco podniky, které nemají šanci přežít, nasměruje k rychlé likvidaci a poctivým podnikatelům v nesnázích poskytne druhou šanci. Tento návrh je důležitým krokem k takové změně celospolečenského ovzduší."

Vytvoření právní úpravy na unijní úrovni vítá i advokát Adam Vrbecký z advokátní kanceláře M.B.A. Legal. "Pro vyvedení téměř milionu lidí z dluhové pasti je zapotřebí přijmout zásadní změnu legislativy. Bohužel naši zákonodárci dlouhodobě nenavrhují taková opatření, která by problém s bezvýchodným předlužením vyřešila," říká Vrbecký.