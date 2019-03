Rodina evropských lidovců byla vždy dost pestrá, ale nyní si bude muset přiznat, co je ještě únosné a co ne. Proto se v úterý vypravil do Budapešti šéf evropských lidovců Manfred Weber, aby si promluvil s maďarským premiérem a šéfem vládnoucí strany Fidesz Viktorem Orbánem. Protože ke společným hodnotám patří nejen křesťanské kořeny, ale i demokracie, právní stát a nezávislá média.

V tomto ohledu Fidesz svým způsobem vlády vzbuzoval v Evropské lidové straně řadu pochybností. Němečtí unionisté je dosud tlumili s ohledem na zvláštní vztah, který měl po pádu komunistických režimů kancléř Helmut Kohl vůči tehdy mladému nadějnému politikovi − a také s ohledem na to, kolik poslanců dokáže Fidesz přivést do Evropského parlamentu.

Kapkou, kterou přetekl pohár, se před dvěma týdny stala maďarskou vládou financovaná plakátová kampaň s podobiznami předsedy Evropské komise a křesťanského demokrata Jeana-Clauda Junckera a amerického miliardáře a filantropa maďarsko-židovského původu George Sorose spolu se sloganem naznačujícím, že jsou strůjci komplotu, který do Panonské nížiny přivede davy přistěhovalců. V reakci na to desítka sesterských, hlavně západoevropských stran pohrozila, že když ve společné frakci zůstane Fidesz, tak se odporoučejí ony.

Pokud by Weber váhal, poškodil by svou pověst před květnovými volbami do Evropského parlamentu. Proto se vypravil do Budapešti s podmínkami pro udržení Fideszu v Evropské lidové straně, například zaražení kampaně a setrvání Sorosem financované Středoevropské univerzity v Budapešti. Před rozhodnutím ale budou obě strany počítat.

Ti první s ohledem na možný úbytek mandátů po volbách, ten druhý, zda se mu vyplatí být silný v nové, ale slabé frakci s polskou stranou Právo a spravedlnost Jaroslawa Kaczyńského nebo třeba Ligou Mattea Salviniho, který chce, aby si ostatní evropské země od Itálie přebraly uprchlíky. Výsledek může být příznačně lidovecký, pozastavené členství Fideszu.

Související