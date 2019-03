Kdykoliv se začne mluvit o reformě zdravotnictví, celá diskuse za pár dní či týdnů vyšumí. Poslední pokus tzv. Julínkovy reformy (mimo jiné přinesla třicetikorunový poplatek za návštěvu lékaře) dopadl z hlediska politiků katastrofálně a na další už nikdo nemá odvahu. Fakta jsou ovšem neúprosná: pokud dojde ke zpomalení ekonomiky a jen mírnému růstu nezaměstnanosti, zpomalí se příliv peněz. Současně stárne populace a rostou nároky. Otázka je jasná, kde vzít peníze?

Lze pochopit, že do velké reformy se nikomu nechce, zvyšovat zdravotnické odvody z mezd a platů není reálné a proti zvýšení spoluúčasti je jednoznačně KSČM, která současnou vládu drží u moci.

Nikdo ovšem netvrdí, že nejsou možné drobné změny. K těm by ovšem byla nutná skutečně podrobná analýza současného stavu. Ministerstvo zdravotnictví by mělo vědět, jaká je dostupnost té které odbornosti v krajích. Jaké jsou k dispozici přístroje a zda jsou skutečně využívány − nejen osm hodin běžné pracovní doby, ale klidně 24 hodin, protože přístroj za stovky milionů má jet naplno. Jaké operace a zákroky je nezbytné dělat v blízkém okolí a co je možné soustředit do velkých center, která už třeba v onkologii a kardiologii existují. Jak je zajištěná následná péče. Jak funguje domácí péče (zdravotnická) a nakolik spolupracuje s péčí sociální. Témat je mnoho, absence informací je hrozivá.

Některé kraje si přehled zdravotnictví udělaly, neplatí to ovšem pro všechny a celorepublikový přehled neexistuje. Nejvyšší kontrolní úřad nedávno upozornil, že resort rozděloval v letech 2014−2017 peníze na dotace do regionálního zdravotnictví bez koncepce. Z hlediska celkové částky 320 miliard, které do zdravotnictví plynou, šlo o "drobné" ve výši 833 milionů. Jako názorná ukázka však zpráva slouží docela dobře.