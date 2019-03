Anketa Zákon roku, organizovaná kanceláří Deloitte Legal pod záštitou České advokátní komory a Hospodářské komory ČR, slaví deset let své existence. Odborná veřejnost z řad advokátů, podnikatelů a lidí z finančního i neziskového sektoru hlasuje o tom, který právní předpis uplynulého roku je pro podnikatele nejpřínosnější. Na výběr má letos poprvé pouze ze tří legislativních počinů. Prvním uchazečem o vítězství je evropský balíček oběhového hospodářství, zahrnující změny šesti "odpadových" směrnic. Druhým novela zákona o ochranných známkách a třetím změna zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury.

Letošní ročník byl podle členů nominační rady specifický v tom, že ubylo tuzemských právních předpisů, které by se významně dotkly podnikatelského prostředí. Dlouhé období sestavování vlády způsobilo legislativní zpomalení, a tak 28 členů rady nakonec vybíralo především z předpisů evropských. "V Česku je stále ještě patnáct let od vstupu do EU tajemstvím, že většina podnikatelské regulace se tvoří na unijní úrovni. Fungování jednotného vnitřního trhu si vyžádalo postupně takovou míru integrace, že z veřejné regulace prakticky nezbývá oblast, která by zůstala vnitrostátní," říká předseda nominační rady Tomáš Babáček z Deloitte Legal. A dodává, že květnové volby do Evropského parlamentu jsou dobrou příležitostí na tuto skutečnost upozornit.

I přes nižší počet loni přijatých předpisů se odborníci obecně shodují v tom, že množství zákonů a regulí je enormní. "V současné době mluvíme o více než deseti tisících právních předpisů, které jsou publikovány ve Sbírce zákonů, a mezinárodních smluv a tyto právní předpisy v sobě obsahují statisíce paragrafů," říká Jan Mandík z Hospodářské komory.

Předpisů je mnoho a podnikání ztěžují

Podle Jiřího Nesrovnala, člena prezidia Komory daňových poradců, jde v případě nově přijímaných zákonů převážně o předpisy přinášející podnikatelům další restrikce i větší administrativní zátěž. "Vypadá to, že stát chce regulovat a kontrolovat všechny a všechno. Skoro by se obrazně dalo říci, že pokud by chtěl podnikatel dodržovat všechny právní předpisy platné v této zemi, zvládne pouze dodržovat tyto předpisy a již mu nezbude čas na podnikání," kritizuje Nesrovnal.