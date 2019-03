Slovenské ministerstvo obrany odmítlo nabídku Spojených států na poskytnutí desítek milionů dolarů na modernizaci leteckých základen v zemi. Mluvčí ministerstva Danka Capáková to zdůvodnila tím, že související dohoda s USA by ohrozila suverenitu země. Vládní koalice tvořená stranami Směr-SD, SNS a Most-Híd není v názoru na postup ministerstva obrany jednotná, ministerstvo zahraničí upozornilo na ohrožení důvěryhodnosti Slovenska a na to, že podobnou dohodu s USA neodmítla žádná jiná členská země NATO.

Peníze nabídly USA v rámci Evropské iniciativy odstrašování (EDI), jež má podpořit obrannou způsobilost především v zemích na východním křídle NATO. Projekt EDI poprvé představil v roce 2016 tehdejší prezident USA Barack Obama na summitu NATO a podobné nabídky jako Slovensko dostaly i jiné země. Slovenské ministerstvo obrany loni uvedlo, že USA vyčlenily Slovensku 46 milionů dolarů (1,05 miliardy korun), podle informací slovenského tisku šlo nakonec o 105 milionů dolarů (2,4 miliardy korun).

"Nabídka Spojených států byla zaměřena na budování zařízení, které slouží prioritně pro rozmístění příslušníků americké armády, vojenské techniky a materiálu. Žádným způsobem neodpovídala operačním požadavkům ozbrojených sil Slovenské republiky ani požadavkům NATO," uvedla Capáková v tiskové zprávě. Dodala, že vytvoření jakýchkoliv právních podmínek pro působení cizích vojsk na území Slovenska považuje ministerstvo za ohrožení či omezení jeho suverenity.

105 milionů dolarů (2,4 miliardy korun) vyčlenily Spojené státy Slovensku na modernizaci leteckých základen v zemi.

Slovenské ministerstvo zahraničí v reakci uvedlo, že jednání s USA ve zmíněné záležitosti nebyla ukončena a že konečná podoba dohody závisí na slovenské straně. "SR by byla jedinou členskou zemí NATO, která odmítla takovou dohodu, což nemůže nevyvolat otázky o důvěryhodnosti naší země v očích partnerů v rámci Severoatlantické aliance," reagovala slovenská diplomacie. Dodala, že nezaznamenala ohrožení suverenity těch členských států NATO, které podobnou dohodu s USA uzavřely.

Poslanec za koaliční stranu Most-Híd a exministr obrany Martin Fedor v reakci uvedl, že postup ministerstva je v rozporu s programovým prohlášením vlády. Kabinet například slíbil podporovat rozvoj obranné infrastruktury na podporu slovenské armády a spojeneckých sil.

Fedor rovněž připomněl, že v souvislosti s nákupem amerických stíhaček F-16 bude muset země svá vojenská letiště přizpůsobit novým strojům. Pro využití finančního příspěvku od USA se vyslovila i nejsilnější opoziční strana Svoboda a solidarita.

Nynější slovenský ministr obrany Peter Gajdoš je členem nacionalistické Slovenské národní strany (SNS), jejíž předseda a šéf parlamentu Andrej Danko se netají svým vstřícným postojem k Rusku.