Pokud dnes majitel restaurace nebo obchodu pustí ve svém podniku rozhlas nebo televizi, musí za to platit. V průměru to provozovnu vyjde na stokoruny měsíčně. Nyní se však objevuje možnost, že by tyto letité poplatky mohly skončit. Vláda včera projednala a poslala do sněmovny návrh zákona, který chce zmíněné placení za rádio či televizi zrušit.

Návrh má reálnou šanci ve sněmovně projít: vedle stran vládní koalice ANO a sociálních demokratů potvrdili HN záměr zákon podpořit také komunisté a piráti.

Nápad ovšem kritizuje Ochranný svaz autorský (OSA), který poplatky vybírá a peníze rozděluje více než třem milionům tvůrců uměleckých děl z celého světa. Umělci by podle jeho odhadů přišli až o 350 milionů korun ročně − tedy celou třetinu toho, co OSA inkasuje. Česko by se navíc podle svazu stalo jedinou evropskou zemí, jež by autorům peníze z rozhlasové či televizní produkce v restauracích upřela.

S návrhem přišli poslanci ANO v čele s Janou Mračkovou Vildumetzovou. Hospodské či majitele obchodů chtějí placení ušetřit z toho důvodu, že televize či rozhlas v jejich podniku vytváří jen kulisu a nepřináší jim zisk. "Jednoduše řečeno vysílání nemá pro majitele provozovny žádný hospodářský význam," řekla HN poslankyně ANO. Autorské poplatky už v Česku v současnosti nemusí platit nemocnice, kde rozhlasové nebo televizní vysílání pouštějí pacientům.