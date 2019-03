Britská premiérka Theresa Mayová se snaží zachránit podobu brexitu, jak ji vyjednala s Evropskou unií. Včera večer odletěla do Štrasburku na mimořádnou schůzku s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem. Podle informací pocházejících od jejích spolupracovníků doufala v takovou dohodu s Junckerem, jaká by britské poslance přesvědčila, aby dnes v parlamentu podpořili její smlouvu s EU o podmínkách odchodu země z unie. Jednání ve Štrasburku skončila po uzávěrce tohoto vydání.

Mayová chtěla od zástupců EU získat právně závazné ujištění ohledně takzvané pojistky pro Irsko, nejspornější části dohody o brexitu. Právě kvůli ní odmítají britští poslanci smlouvu schválit. Vadí jim, že by Británie za určitých okolností mohla zůstat i po brexitu členem evropské celní unie. A to v tom případě, že by nebyla schopná se s unií domluvit na definitivní dohodě o volném obchodu.

Mayová poslance stále přesvědčuje, aby ji v dnešním hlasování podpořili a tím ukončili prudké hádky o podobu brexitu, které Spojené království prožívá prakticky už od referenda o vystoupení z Evropské unie z června 2016. "Budeme se dohadovat další měsíce a roky," varovala Mayová před odmítnutím dohody. "Pokud budeme takto pokračovat, z EU možná nakonec neodejdeme nikdy," dodala.

17 dní zbývá do brexitu. Nastane 29. března, pokud Velká Británie nepožádá EU o jeho odklad.

Premiérku nechtějí podpořit desítky poslanců za její vlastní Konzervativní stranu. Požadují, aby měl Londýn jednostranné právo z evropské celní unie vystoupit, i kdyby v tu chvíli ještě jeho obchodní dohoda s EU nebyla hotová. To však země unie odmítly. Místo toho Britům nabízejí jen právně závazné ujištění, že pokud by se Spojené království skutečně stalo členem evropské celní unie, bude to pouze na nezbytně nutnou dobu. Domácí odpůrci Mayové ale takové ujištění až dosud odmítali jako nedostatečné.