Společnost Dekonta zvýšila loni svým zaměstnancům mzdy o 18 procent. A přidávat by se ve firmě, která se zabývá například zpracováním průmyslového odpadu, mělo i letos. Podobné by to mělo být u výrobce zdravotnických lůžek Linet. "Chceme si udržet kvalitní lidi, tím pádem budeme přidávat plošně u dělnických profesí, pokud to bude vyžadovat situace na trhu práce," říká šéf Linetu Tomáš Kolář.

Podobně reagují i další zaměstnavatelé. V průzkumu Hospodářských novin mezi 88 tuzemskými firmami jich téměř 90 procent odpovědělo, že mzdy u nich porostou také v letošním roce. Tempem, jakým šly nahoru v roce 2018, to ale zřejmě nebude. Řada podniků odmítá přidávat plošně, rostou obavy ze zpomalení ekonomiky.

Průměrná mzda se loni zvýšila o 8,1 procenta na 31 885 korun. To byl nejrychlejší růst od roku 2008. Reálně, tedy s ohledem na inflaci, byl růst nejvyšší dokonce od roku 2002 − o 5,9 procenta.

Lidem, kteří si chtějí svému zaměstnavateli říct o přidání, nahrává zejména situace na trhu práce. V únoru bylo bez práce 241 tisíc lidí, což je nejnižší únorová hodnota za posledních 22 let. Firmy naopak nabízejí rekordních 333 tisíc pracovních pozic. Kdo tedy chce získat schopné zaměstnance nebo si ty stávající udržet, musí jim nabídnout odpovídající výdělek.

Z výdělku víc ukrojí inflace