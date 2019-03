Reformace školství, do které se pustila Marie Terezie, byla jedním z důležitých milníků a hlavních zdrojů úspěchu v českých zemích v období nastupující industrializace. Vzdělání tehdy ovládali jezuité a zastaralé metody výuky neodpovídaly potřebám monarchie. Děti už od nízkého věku pracovaly v manufakturách. Marie Terezie se pustila do plošné změny školského systému a zavedla povinnou školní docházku dětí ve věku od 6 do 12 let.

Učitelé museli absolvovat speciální kurzy a později se začaly zavádět i odborněji zaměřené školy. Vzdělanost obyvatelstva rostla, což vedlo k dalšímu ekonomickému rozvoji. Marie Terezie tehdy reformami včas reagovala na potřeby měnící se doby vycházející z filozofie osvícenství a současně růstu manufakturní a později strojové výroby. Tato změna se projevila v hospodářském růstu celého Rakouska­-Uherska a zajistila náskok v pokroku oproti zemím, kde tyto změny proběhly až později.