Naši politici se již přes dvacet let snaží vylepšovat důchodový systém. Prakticky každá vláda založí komisi, která má doporučit, co s důchody. V prvním desetiletí komise navrhovaly reformy a snažily se stabilizovat systém daleko dopředu, posledních 6 let, kdy vládne v různém gardu koalice ČSSD a ANO, se soustřeďují na krátkodobé úpravy a úvahy o tom, co bude za 15 nebo 20 let, ponechávají stranou.

Komise založená dnešní koalicí už svým názvem − Komise pro spravedlivé důchody −, ale i způsobem práce ukazuje, že tentokrát se bude hlavně rozdávat. Vláda totiž stále žije v omámení z rozpočtových přebytků z let 2017 a 2018. Český důchodový systém, stejně jako jinde v Evropě, dnes jakž takž funguje. Koncem loňského roku pobíralo důchod 2,409 milionu důchodců a při průměrném důchodu 12 600 korun měsíčně jsme za důchody utratili 423 miliard. Podíl výdajů na důchody k HDP klesl vloni na 8 procent HDP, což bylo nejnižší číslo od roku 2008. Poprvé v historii ale také klesl poměr průměrného důchodu k průměrné mzdě pod 40 procent. Nižší výdaje byly způsobeny především rychlým růstem ekonomiky a rekordně nízkou nezaměstnaností. Jakmile ale dojde k zpomalení růstu, tlak na důchodové výdaje opět vzroste. Opět se zvýší počet odchodů do důchodu a díky rychlému růstu mezd v posledních letech vyskočí úroveň nově přiznávaných důchodů.

Počet důchodců poroste i kvůli rozhodnutí předchozí vlády stejných koaličních partnerů o zastropování věku pro odchod do důchodu. Za pět let bude důchodců 2,5 milionu, v roce 2030 už 2,6 milionu, a pokud se věk pro odchod do důchodu nezmění, tak v roce 2043 bude důchodců více než 3 miliony. Za stejnou dobu se sníží počet lidí v aktivním věku o 750 tisíc z dnešních více než 6 milionů. Zatímco dnes se na sto důchodů "skládají" odvody 250 zaměstnaných, v roce 2037 budeme muset vystačit s odvody od 200 zaměstnaných a v roce 2050 od pouhých 150. Pokud bychom chtěli zachovat alespoň dnešní úroveň důchodů a nezvyšovat daně, vytvořili bychom do roku 2050 dluh ve výši 40 procent HDP.