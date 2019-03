V debatě o možných příčinách série vlakových nehod, které se neobešly bez zranění lidí, se vedle pochybení strojvedoucích objevila také možnost selhání stárnoucího zabezpečovacího systému. Pirátský poslanec Ondřej Polanský poukázal na to, že Česko dosud nemá instalovaný a zprovozněný jednotný celoevropský systém ETCS, a za viníka mnohaletého skluzu označil dodavatelskou firmu AŽD Praha, která má v branži faktický monopol. Generální ředitel a spolumajitel firmy Zdeněk Chrdle však tvrdí, že jeho firma své povinnosti plní.

"Pokud jsme dělali pro Správu železniční dopravní cesty pod nějakou smlouvou, vždy jsme ji plus minus splnili," prohlásil v rozhovoru pro HN. Namítá také, že nový zabezpečovací systém není možné zavádět na tratích, které neprošly modernizací. "Všude musíte mít nejdříve elektronická stavědla a elektronikou řízené přejezdy. Systém nelze zavádět někde, kde se stále používá mechanické zařízení. To je, jako kdybyste dávali palubní počítač do trabanta," reaguje na kritiku Chrdle, jímž řízená česká skupina kolem AŽD Praha dnes čítá zhruba dvacet firem a zaměstnává asi 2700 lidí. Její roční obrat je cca čtyři miliardy korun a zisk se pohybuje kolem 300 milionů korun.

Jediná trať, a ještě nefunkční

O zmíněném evropském zabezpečovacím systému ETCS, který by vlakům mimo jiné umožnil bez komplikací přejíždět hranice národních států, se na starém kontinentu diskutuje už od devadesátých let minulého století. V roce 2005 byl v Česku zahájen pilotní projekt na trase Poříčany−Kolín. V té době se počítalo s tím, že do roku 2013 bude ETCS na všech klíčových mezinárodních tratích. Nyní jsou ale termíny dokončení uvedené v národním implementačním plánu zhruba o deset let posunuty. Přechod na nový zabezpečovací systém bude stát několik miliard korun.

Co je systém ETCS ◼ Celoevropský jednotný vlakový zabezpečovací systém má nahradit 23 národních systémů.

◼ Má přinést větší bezpečnost, zjednodušit a zrychlit dopravu.

◼ Umí aktivně zasáhnout do řízení vlaku při selhání strojvedoucího. Předává mu informaci o oprávnění k jízdě, kontroluje dodržování rychlosti.

◼ Skládá se z různých technologických prvků umístěných na trati a na lokomotivě.

◼ V Česku ho zavádí AŽD Praha.

Jediná trať, kde je technologie ETCS nainstalována, je na prvním železničním koridoru, v úseku Kolín−Břeclav. Jde o zakázku v hodnotě kolem 600 milionů korun. Od roku 2012 ji pro Správu železniční dopravní cesty (SŽDC) zajišťovalo právě konsorcium vedené AŽD Praha. Stále probíhá jen zkušební provoz, faktické spuštění je v nedohlednu.

Šéf AŽD Praha Chrdle tvrdí, že využívání nákladně vybudované technologie nemůže jeho firma jakkoliv ovlivnit. Poukazuje na to, že ETCS byla sice osazena na samotné trati, ale chybí na lokomotivách, kde také musí být některé technologické prvky instalovány, aby vše mohlo řádně fungovat. Jednotliví dopravci buď prý poměrně nákladné ECTS nemají, nebo systém v praxi nevyužívají a jezdí postaru.

Petr Šťáhlavský, mluvčí dominantních Českých drah, HN popsal, že státní firma má ETCS na lokomotivách Vectron, rakouských jednotkách Railjet a na lokomotivách 1216 ÖBB. Na většině vozidel ale chybí. České dráhy počítají s osazením ETCS zhruba na 400 lokomotivách. "Instalace se připravuje. Nové vlaky budou již se zařízením ETCS běžně dodávány," doplnil Šťáhlavský.

Chrdle podotýká, že české dopravce zatím nic nenutí, aby ETCS využívali. Povinné by to mělo být až od roku 2025. "Problém na trase Kolín−Břeclav je, že po ní žádné lokomotivy se zapnutým ETCS nejezdí. Je to víceméně na bázi dobrovolnosti. Když to ale nikdo nepoužívá, nemůže skončit testovací provoz a nemůže být zahájen ostrý," argumentuje. Je si jistý, že podobné to bude i na dalších koridorech − i tam podle jeho úsudku budou větší problémy s lokomotivami. AŽD Praha se přitom účastní i některých soutěží, které se týkají vozidlové části.

Také státní SŽDC vidí v nepřipravenosti dopravců klíčový důvod, proč systém nefunguje ani na první trati. "Záleží jen na jednotlivých dopravcích, kdy přistoupí k provedení testů kompatibility palubních jednotek ETCS, po jejichž úspěšném absolvování a splnění dalších legislativních náležitostí mohou systém ETCS v úseku Kolín−Břeclav začít využívat jako plnohodnotné vlakové zabezpečovací zařízení," napsal tiskový odbor SŽDC.