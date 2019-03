Andrej Babiš rád zdůrazňuje, že zakládal ANO jako protikorupční hnutí. A opakuje to stále dokola. "Já sám jsem příkladem boje proti korupci," říkal hrdě v rozhovoru pro Deník v době, kdy jeho vláda dostala důvěru.

Nyní se ukazuje, že to s tou protikorupční imunitou v jeho formaci zas až tak slavné nebude. Policie vyšetřuje korupci ve stavebních zakázkách v Brně, do které jsou zapleteni politici ANO. A zabývá se i údajným ovlivňováním tendru na výběr mýtného systému ve prospěch firmy Kapsch, v němž figuruje rovnou první místopředseda Babišova hnutí Jaroslav Faltýnek. Klíčová otázka tedy zní: může se nynější aféra negativně podepsat na dosud stabilní podpoře Babišova "protikorupčního" hnutí? "U jakékoli strany v minulosti bych řekl, že ji to hrubě poškodí. U Babišova hnutí to ale není jisté. Prošlo mu toho už tolik, že si vůbec nejsem jistý, jestli to s podporou zamává," říká politolog Tomáš Lebeda z olomoucké Univerzity Palackého.

Opatrnost v závěrech je opravdu namístě. Hnutí ANO zatím dokázalo úspěšně popírat politickou logiku. Všechny dosavadní kauzy Andreje Babiše od spolupráce s StB přes korunové dluhopisy až po Čapí hnízdo ho nejenže nepoškozovaly, ale spíše na nich vydělával. Podařilo se mu vytvořit pověst, že nikdy není viník, ale vždy oběť. A že všechny kauzy jsou vlastně kampaně prefabrikované "korupční hydrou", která ho chce odstranit z politiky − což je narativ, který našel jednoslovné vyjádření v už zlidovělém výrazu "účelovka". U Babiše zkrátka dosud platilo "nic ho nezabije, všechno ho posílí".

Začne se lámat chleba?

Tentokrát by to ovšem přece jen mohlo být jiné. "Ještě samozřejmě nevíme, o co přesně v případě Jaroslava Faltýnka šlo. Babišovy příznivce ale záležitost, kde jde minimálně v jedné větvi o přímé podezření z korupce, může nahlodat. Zlomový moment by byl, kdyby se prokázalo skutečné přijetí úplatku či by bylo naprosto evidentní, že se Jaroslav Faltýnek pokusil zakázku na mýto posunout ve prospěch Kapsche. To by se začal lámat chleba," říká politolog Karlovy univerzity Milan Znoj.

V čem je rozdíl oproti jiným kauzám? Podstatné je, že něco jiného jsou složité případy typu korunových dluhopisů, nad kterými průměrný volič mávne rukou s povzdechem "kdo ví, jak to bylo", a něco jiného lehce představitelná klasická korupce typu "z ruky do ruky". I tady se sice dá zvolit v obraně rétorická figura "ostatní jsou ještě horší, zejména Kalousek", ale vzhledem k tomu, jak hlasitě, až teatrálně ANO proti korupci vystupuje, nemuselo by to tak úplně fungovat.

To si evidentně uvědomuje i Andrej Babiš, který tentokrát nemluví o "účelovce", ale Jaroslava Faltýnka za jeho iniciativu kolem tendru na mýtný systém kritizuje. "Nevím přesně, jaká jednání měl. Ale neměl suplovat ministra dopravy Ťoka. Mě to opravdu štve, protože jako hnutí máme čistý štít. Vždycky jsem říkal, že pokud skutečně došlo ke korupci u našich lidí, zbavíme se jich okamžitě," prohlásil premiér pro Lidové noviny ze svého svěřenského fondu.

U Faltýnka se korupce samozřejmě zatím neprokázala, není ani obviněn, policie u něj pouze provedla domovní prohlídku. Navíc k opatrnosti nabádá i to, že výsledky podobně monstrózní policejní akce, kterou v roce 2013 řídilo VSZ Olomouc, nebyly zdaleka tak silné, jak to na první pohled vypadalo. Ovšem z policejní interpretace citované deníkem Právo plyne, že Faltýnek, ač ve finále neuspěl, skutečně lobboval u předsedy antimonopolního úřadu Petra Rafaje ve prospěch firmy Kapsch.

Důvod k obavám, že voliči budou minimálně povytahovat obočí, Andrej Babiš tedy má. A nemusí mu nakonec stačit ani to, že si od Faltýnka bude držet odstup. "Na jednu stranu je pravda, že voliči jsou silně identifikováni hlavně s osobou Andreje Babiše. Ale Jaroslav Faltýnek je doslova jeho pravá ruka, takže pro předsedu hnutí ANO může být velmi těžké rétoricky vykličkovat," říká Milan Znoj. Jak moc by se mohla podpora hnutí ANO otřást, ale podle něj říci nelze.