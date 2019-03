Byl jedním z prvních, které někdejší start-up na internetový prodej dovolených zaměstnal. Od té doby se Michal Tůma v Invii věnoval marketingu a postupně se stal klíčovým členem jejího managementu. A zatímco vrcholoví manažeři mnoha firem v posledních letech přecházeli jinam, pro něj to nebylo téma. "Naše firma se neustále mění a roste. Dnes jsme v Česku obratově největší prodejce zájezdů, zhruba každý čtvrtý si Češi kupují přes nás. Tolik cílů a motivace bych těžko našel jinde. Vždycky jsem měl dost prostoru ovlivňovat strategii a teď je to ještě víc," říká Tůma, který od října vede Invii nejen v Česku, ale i na Slovensku a v Maďarsku. Teď mimo jiné pracuje na zdokonalení on-line prodeje, aby si šlo zajistit dovolenou stejně snadno jako třeba na Booking.com.

HN: Mnohé cestovní kanceláře loňský rok označily za nejlepší v historii. Jak dopadla Invia?

Pro nás to platí také. Loňský obrat Invie v Česku prvně přesáhl šest miliard korun, dostali jsme se téměř na 6,5 miliardy. Meziroční nárůst tržeb činil téměř pětinu. Obratově jsme dokonce předstihli dva lídry trhu, CK Fischer a Exim Tours.

HN: Čekali jste tak silný růst?

Byl vyšší, než jsme si mysleli. Hrála pro nás nejen pokračující ekonomická prosperita Česka, to jsme očekávali. Loňský rok byl ale zároveň i jedním z těch klidných. Nemuseli jsme řešit nenadálé události v některých zemích, kam Češi míří na dovolenou, jako tomu bylo v předchozích letech. K tomu jsme měli vynikající výsledek v prodeji na first minute. Šlo o 31 procent z našich celkových tržeb, přitom Invia byla doposud typicky lastminutovým prodejcem. To nám v růstu tržeb také pomohlo. Kdo si kupuje na first minute, vybírá si zpravidla z nejoblíbenějších a dobře hodnocených hotelů a je ochotný si za to připlatit. Před odjezdem na dovolenou k moři už takový výběr není a průměrná cena lastminutových zájezdů je i proto nižší.

Michal Tůma (39) ◼ Z rodného Tábora přijel do Prahy studovat VŠE, obor mezinárodní obchod a komerční komunikace.

◼ Kariéru v cestovním ruchu zahájil už při studiích, kdy pracoval několik let na recepci v hotelovém resortu v USA. Od roku 2004 působil na pozici marketingového ředitele cestovní agentury Invia. Vybudoval marketingové oddělení a významně se podílel na strategii společnosti. V roce 2018 byl jmenován ředitelem pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko.

◼ Michal Tůma má rád dobré jídlo a ve volném čase hraje golf.

HN: Dopřávají si Češi o dovolené více luxusu než před dvěma třemi roky?

Řekl bych, že ano. Nejprodávanější jsou letecké dovolené rodin s dětmi k moři do čtyřhvězdičkových hotelů se stravováním all inclusive, ale víc Čechů si kupuje i pobyty v pětihvězdičkovém hotelu. Loni se nám meziročně navýšily tržby ze zájezdů do pětihvězdičkových hotelů o 45 procent. Těžko prodejné jsou naopak zájezdy do dvouhvězdičkových hotelů, u nich jsme zaznamenali meziročně pokles tržeb o třetinu. Češi také jednoznačně chtějí hotel u pláže. S hotely umístěnými za nimi v dalších řadách se už nespokojí. A ještě jeden zjevný trend provází zdejší trh zájezdů: zákazníci se přesouvají k větším cestovním kancelářím. Některým loni rostly tržby ještě rychleji než nám, což jsme viděli například u CK Blue Style, se kterou spolupracujeme.

HN: Jakou mají podle vás zákazníci motivaci, když se odklánějí od malých cestovek?

Prostor pro malé specializované zájezdy samozřejmě existuje a tržby jim určitě také rostou. Je jasné, že když v některé takové kanceláři pracují například golfisti, požadavkům golfistů rozumí lépe než my, kteří takový specializovaný tým nemáme. Naším hlavním byznysem jsou letecké zájezdy k moři. Když malá cestovní kancelář nabízí v podstatě stejný produkt jako my, má to strašně těžké. Nemůže tolik investovat do péče o klienta, marketingu, do zlepšování obslužných procesů ani do značky, a pak není tolik vidět.

Náhoda, která vyšla ◼ Michal Tůma do Invie zamířil, ještě když byl na škole. Zaujal ho inzerát na jednom pracovním serveru. Před více než 14 lety šlo o novou firmu a ani se v ní s nikým neznal.

◼ Přestože prý jeden ze zakladatelů dorazil na domluvený pohovor s velkým zpožděním, Tůmovi se sázka na Invii vyplatila. Jak říká, po celou dobu měl zajímavou práci. K jeho přijetí do Invie tehdy podle něj zřejmě přispělo i to, že psal diplomovou práci na téma podpora prodeje na internetu. V tu dobu to bylo unikátní téma.

◼ Náhoda ostatně hrála roli i při vzniku značky Invia. Její zakladatelé Michal Drozd a Radek Stavinoha, spolužáci z VŠE, nabídli zákazníkům na jednom místě výběr ze zájezdů více cestovních kanceláří původně pod názvem Mojedovolená.cz. Značku změnili po dvou letech – vygeneroval ji počítač z vložených slov souvisejících s cestovním ruchem. Zakladatelé z různých návrhů vybrali Invia.

◼ V roce 2016 společnost koupila investiční skupina Rockaway Capital podnikatele Jakuba Havrlanta, která tím vstoupila na trh on-line cestování. Tehdy kromě Česka působila v Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Na počátku roku 2017 se do portfolia k Invii připojily také portály cestovního ruchu operující v Německu, Rakousku a Švýcarsku a vznikla dnešní Invia Group.

HN: V tom Česko vybočuje?

Česká republika je rekordmanem v počtu cestovních kanceláří v přepočtu na obyvatele − máme jich třikrát víc než Němci a podobné je to i ve srovnání s Polskem a s dalšími okolními zeměmi. Neříkám, že je to špatně, ale podle mě je otázkou času, kdy jich bude méně. Už to, že kolem 90 procent našeho obratu tvoří zájezdy zhruba třiceti cestovních kanceláří a zaregistrováno je jich v Česku zhruba 900, o něčem svědčí.

HN: Souvisí nárůst zájmu o dovolené v pětihvězdičkovém hotelu s tím, že si je může dovolit víc stálých klientů, nebo si je od vás začali kupovat i ti, kteří dříve jezdili po vlastní ose?

Platí obojí. Dnes jsme schopni nasmlouvat nové pětihvězdičkové hotely a dopravit zákazníky třeba i do exotických zemí v míře, jaká tu dříve nebyla. Tím oslovujeme i další lidi, pro které jsme odpovídající nabídku neměli. A kromě toho, Praha je mnohem víc napojená na linkové letecké společnosti, které létají do exotických zemí. Dříve takový let možný nebyl a člověk musel cestovat někam do zahraničí, třeba do Mnichova. I to zvedá zájem koupit si zájezd přímo od nás.