Další, kdo si po vzoru finanční správy došlápnul na krátkodobé pronajímatele přes on-line platformy jako Airbnb a Booking.com, jsou pražské městské části. Chtějí po nich zpětně doplatit lázeňské a rekreační poplatky, na kterých podle odhadů město ročně přichází o desítky milionů korun. Při nesplnění povinností hrozí pokutou až půl milionu.

Město vůbec nepřihlíží k tomu, zda se ubytovatelé činnosti věnují pravidelně, nebo pouze jednorázově. Půlmilionovou pokutou pohrozila Praha 2 i Barboře Hyclové. Dluh přitom činil jen pár stovek. "Před třemi roky jsme párkrát pronajali byt přes Airbnb, když jsme nebyli doma. Nakonec s tím ale bylo moc práce, tak jsme přestali," říká Hyclová, která nakonec zaplatila úřadu tři sta korun.

Poplatek činí 15 korun za jednu ubytovanou osobu na noc. Podle zákona musí ubytovatelé hosty zapisovat také do evidenční knihy. To může být za několik let zpětně problém, obzvláště když pronajímatel z internetu zná jen jejich křestní jména. Praha 2 na tom však netrvala.

49 milionů korun měli podle odhadů hlavnímu městu v roce 2017 zaplatit na místních poplatcích pronajímatelé, kteří používali platformu Airbnb. Do městské pokladny ale dorazil jen zlomek této částky.

"Jistá míra benevolence ze strany úřadu je možná, na druhou stranu nelze nesplnění povinností prominout zcela," říká Tereza Štaflová, vedoucí oddělení správy a vymáhání místních poplatků Prahy 2, podle níž k udělování statisícových pokut úřad zatím nepřistupuje.

Po výzvách se k poplatkům začaly hlásit stovky lidí. Podle radní pražského magistrátu pro legislativu a bydlení Hany Kordové­-Marvanové je v Praze minimálně tři tisíce osob, jež by měly poplatky odvádět.