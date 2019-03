Spoluzakladatelka a ředitelka gastronomického start­-upu Grason Jarmila Kowolowská o sobě říká, že přemýšlí v excelových tabulkách. A přestože v minulosti narazila na to, že na úspěšný byznys jen analytické myšlení nestačí, tentokrát jí vše vychází. Rodačka z Frýdku­-Místku před rokem společně s Karlem Maříkem a Lukášem Strnadelem rozjela mobilní aplikaci, která může změnit obor, kde na stálý úvazek chybí okolo 15 tisíc lidí.

"Brigády se v branži hodně řeší přes mobil nebo Facebook, ne vždy se na to dá ale spolehnout, my jsme viděli příležitost ve službě, která přinese uživatelskou snadnost a transparentnost," vysvětluje šéfka firmy v pražské restauraci Pizza Nuova. I po poledni je tady rušno. Personál pobíhá po podniku a roznáší jídlo a pití. Mezi číšníky a servírkami jsou stálí zaměstnanci i ti najatí jen na čas, třeba na právě na dobu obědů.

Do konce roku v černých číslech

Právě tato pizzerie patří mezi přibližně sedmdesátku pražských podniků využívajících aplikaci Grason. Start­-up, o němž jeho zakladatelé mluví jako o Liftagu v gastronomii, propojuje ověřený personál s restauracemi. Funguje jednoduše: restaurace zveřejní poptávku, brigádník si vybere směnu a předem si řekne, za kolik bude pracovat.

Za měsíční poplatek od 1500 do 3000 korun získají podniky ověřené pracovníky. Ti mají u profilu hodnocení v podobě hvězdiček, podobně jako tomu je u již zmíněné aplikace pro taxíky Liftago nebo Uberu. Obdobná služba v gastronomii funguje i v zahraničí − v USA je to Wonolo, ve Velké Británii Sift. Jedna z letos oceněných žen v anketě Hospodářských novin TOP ženy Česka přiznává, že zpočátku bojovala se skepsí v oboru.

Služba si přesto nachází cestu ke stále více klientům. Od minulého týdne ji testuje podnik v Brně a do konce roku by měla být funkční také v Ostravě. "Myslíme i na regiony, rádi bychom do dalších měst a později i do zahraničí," nastiňuje Kowolowská. Firma je zatím ve ztrátě, do konce roku by měla být podle Kowolowské v černých číslech. Za projektem stojí silní partneři: investiční skupina Miton, která investuje do rozjíždějících se projektů, stojí za firmami jako Glami, Bonami nebo Rohlík.cz. Podíl v Grasonu má také vývojářské studio The Funtasty, jehož šéfem je spolumajitel Grasonu Lukáš Strnadel. "Skupinu Miton jsme oslovili hned po založení Grasonu a nikdy jsme toho nelitovali, protože nás podporují nejen finančně, ale také nám dávají mentoring," pochvaluje si Kowolowská.