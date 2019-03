Až s pomocí hnutí ANO prosadili piráti v Poslanecké sněmovně novelu zákona o registru smluv. Podle ní by v budoucnu musely zveřejňovat některé své kontrakty i energetická firma ČEZ nebo České dráhy. Pokud tato pirátská novela projde i dalšími koly schvalování v Senátu a případně znovu ve sněmovně, mohli by se lidé dozvědět alespoň to, kolik utrácejí za reklamu, sponzoring, právní nebo poradenské služby.

Povinnost publikovat v internetové databázi smlouvy se sice firem, ve kterých má většinový podíl stát, kraje nebo obce, týká už nyní, některé z nich ale mají výjimku. Jde o společnosti, s jejichž cennými papíry se obchoduje na burze − v případě ČEZ jde například o akcie, u Českých drah o dluhopisy. "Bylo chybou schválit výjimku, která z povinnosti zveřejňovat smlouvy vylučovala ČEZ nebo České dráhy, protože jsou to veřejně vlastněné podniky s obrovskými obraty a občas s dost pochybným vedením. Rozhodně by veřejnost měla mít právo kontrolovat, co se v nich děje," řekl pirát Ondřej Profant, který změnu v pátek dopoledne před poslanci hájil.

Kdyby přitom byla novela platná například už v roce 2015, šlo by rychleji doložit, kolik za své právní služby inkasovala bývalá místopředsedkyně ANO a starostka Prahy 10 Radmila Kleslová, která pracovala pro podniky jako ČEZ, České dráhy či Čepro. Od ČEZ měla údajně sto tisíc korun měsíčně, což kritizoval i premiér Andrej Babiš (ANO).

1,9 milionu kontraktů poslaly státní podniky a instituce do registru smluv od poloviny roku 2016. Zhruba deset procent smluv bylo kvůli nedostatkům zpětně zneplatněných.

V původním zákonu o registru smluv piráti chtěli výjimku úplně zrušit. To by v praxi znamenalo, že by dotčené firmy musely zveřejňovat všechny své kontrakty. S tak přísnou změnou ale neuspěli, proto přijali kompromis, který nakonec vedle ANO podpořili i lidovci, ČSSD i TOP 09. Obchodní smlouvy budou firmy moci dál tajit. "Úplná transparentnost není dobrá. Konkurence by neměla vědět o každé smlouvě, kterou daný podnik uzavírá," vysvětloval předseda klubu ČSSD Jan Chvojka, proč byli s kolegy proti nejtvrdší variantě novely.

Poslanec ANO Adam Kalous proto přišel s návrhem, aby pro podniky jako ČEZ platily stejné podmínky jako pro jinou státní společnost Budějovický Budvar. "Nezveřejňovaly by kontrakty z běžného obchodního styku, kam patří třeba nákupy materiálů, ale smlouvy na marketing, právní služby, sponzoring a různé druhy poradenství," upřesnil Kalous. Změna měla širokou podporu většiny sněmovny, proti byli komunisté, ODS a poslanci SPD. Šéf KSČM Vojtěch Filip argumentoval tím, že konkurenti ČEZ mohou informace ze smluv zneužít. "Je to válka pirátů proti některým státním firmám, které se my nebudeme účastnit," kritizoval novelu poslanec ODS Marek Benda.

Zákon o registru smluv je účinný od poloviny roku 2016. Od té doby se ve veřejné databázi objevily skoro dva miliony smluv. Nejvíce dohod − skoro 90 tisíc − podle registru uzavřela Česká pošta.