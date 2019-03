Brněnský podnikatel Radim Jančura po více než dvaceti letech mění uspořádání svého byznysu. Jeho společnost Student Agency odděluje vlakovou a autobusovou dopravu od prodeje letenek a studijních pobytů. V budoucnu se hodlá Jančura soustředit především na železnici. Do roku 2033 chce uspět ve veřejných soutěžích a nahradit státní České dráhy. "Myslím, že v tu dobu bude RegioJet v úplně jiné pozici, i když se dnes může jevit jako malá společnost oproti Českým drahám," řekl v rozhovoru pro HN Jančura.

Loni přinesly HN zprávu o možném prodeji části Student Agency, která se věnuje zmíněnému prodeji letenek a studijních pobytů. "Minulý rok jsme dostali nějaké nabídky na prodej cestovky, tak jsme se tím začali zaobírat. Zatím to není na pořadu dne. Je ale možné, že se tak někdy stane," uvedl nyní podnikatel.

Peníze za prodej části firmy by se RegioJetu hodily na nákup nových vlakových souprav. Ty bude potřebovat kvůli soutěžím na provoz železničních linek, které bude v následujících letech vypisovat ministerstvo dopravy a jednotlivé kraje. Smlouvu na nákup prvních nových elektrických jednotek podepsal RegioJet už minulý týden. Nízkopodlažní vozidla v hodnotě půl miliardy korun pro regionální dopravu dodá polský výrobce vlaků Pesa Bydgoszcz. RegioJet oslovil více výrobců. "Horkým kandidátem byla také plzeňská Škodovka, ale díky lepší ceně zvítězila Pesa," uvedl Jančura.

200 vozidel bude na železnici celkem provozovat RegioJet od prosince letošního roku. 5,9 mil. lidí přepravily dálkové vlaky RegioJetu v minulém roce.

Kromě regionální dopravy se mají nízkopodlažní soupravy objevit i na rychlíkových trasách. O ně chce RegioJet bojovat v budoucnu. Nízkopodlažní rychlíky nejsou v Česku příliš rozšířené. České dráhy je vypravují například na trase mezi Prahou a Brnem.

Hlavním konkurentem Jančury v chystaných soutěžích na provozování železniční dopravy, které musí být hotové do roku 2033, budou ČD. Ty už teď připravují pro soutěže nové vlaky až za 40 miliard korun. Šéf drah Miroslav Kupec opakovaně soukromé dopravce kritizuje za to, že nepočítají do svých nákladů výdaje, které vzniknou například při mimořádných událostech. Kupec upozorňuje, že v případě poruchy vlaku počítají soukromníci s náhradním autobusem.