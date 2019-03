Lord George Robertson, který byl generálním tajemníkem NATO v letech 1999 až 2004, je známý svým bodrým skotským naturelem. V Praze vystoupí jako jeden z hostů oslav 20. výročí českého vstupu do aliance. "Další velké výročí pro NATO. A další velká příležitost pro kritiky, skeptiky, aby se chopili svých megafonů. Ať už jde o Bílý dům, Kreml nebo média," napsal Robertson pro britský think-tank European Leadership Network. Očekává, že v souvislosti s letošním, 70. výročím vzniku NATO se jistě znovu objeví varování, že NATO je v krizi, že alianci hrozí zánik.

Podle bývalého tajemníka aliance se ale tato temná varování zatím vždy ukázala jako lichá. Připomněl, že britský generál lord Ismay nebyl vůbec nadšený, když ho premiér Winston Churchill v roce 1952 pověřil, aby se stal historicky prvním generálním tajemníkem NATO. Ismay příliš nevěřil ve smysl a akceschopnost nadnárodního vojensko-politického sdružení.

Ve svém projevu v roce 1959, kdy zpětně hodnotil svoje působení v čele NATO, už byl lord Ismay smířlivější: "Obranný štít NATO ještě není tak silný, jak bychom si přáli, ale je to základ k odvrácení agrese. Kdo by si pomyslel, že suverénní státy svěří své cenné vojenské síly, aby jim v čase míru velely jiné národy? Ale stalo se to."

Podle Robertsona je dobré si tato slova připomínat právě nyní, "kdy současný obyvatel Bílého domu zpochybňuje americké členství v alianci". Podle Robertsona jsou slova Donalda Trumpa důvodem k obavám, ale zároveň k tomu, aby NATO potvrdilo "smysl své existence tváří v tvář novým hrozbám současnosti".

Robertsonův optimismus, že Trump může ve výsledku alianci posílit, je ale mezi bývalými a současnými západními politiky a diplomaty spíš ojedinělý. Většina z nich se obává, že Trump skutečně může Severoatlantické alianci zasadit fatální úder.

Vystihuje to i titulek článku v letošním prvním čísle prestižního amerického dvouměsíčníku Foreign Affairs. "Jak Trump zabil Severoatlantickou alianci a jak by ji příští prezident mohl obnovit," píší autoři Philip Gordon a Jeremy Shapiro. Dodávají, že "aliance, tak jak jsme ji znali, je mrtvá".

Oba pracovali na ministerstvu zahraničí předchozího prezidenta, demokrata Baracka Obamy. Gordon jako náměstek pro Evropu a Eurasii, Shapiro jako poradce. A jejich protitrumpovský osten je zvlášť ostrý. Jenže s jejich hodnocením, že situace je vážná a pro NATO horší než kdykoli předtím, se ztotožňují i mnozí další, v zásadě nestranní analytici.