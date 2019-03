Polostátní energetický kolos ČEZ je za své nákupy v zahraničí dlouhodobě kritizován. Tentokrát to zkouší na domácí půdě. Podle informací HN loni na podzim poslal nabídku největší české plynárenské společnosti innogy s tím, že by rád koupil její tuzemská aktiva. Hodnota takové transakce by mohla činit vyšší desítky miliard korun.

Případný prodej, jenž ale není zatím jistý, by mohl být součástí obří transakce mezi německými energetickými firmami RWE, pod niž innogy spadá, a E.ON. Ty si v rámci celé Evropy prohazují aktiva v obchodu, jehož výše podle předběžných odhadů překročí částku 1,1 bilionu korun.

I kvůli tomu, že se bude o případné transakci rozhodovat v Německu, nebyl mluvčí plynárenské firmy Martin Chalupský příliš sdílný. "Innogy nikdy nekomentuje spekulace, které se objevují na trhu," odepsal na sadu dotazů HN.

1,1 bilionu korun má být celková hodnota výměny aktiv mezi německým RWE a E.ON. Součástí obchodu by mohl být i prodej některých aktiv innogy v Česku. Jejich hodnota se odhaduje na 100 miliard korun.

To, že ČEZ innogy kontaktoval, ale pro HN potvrdil mluvčí firmy Ladislav Kříž. "Při pohybech aktiv mezi německými energetickými společnostmi jsme projevili zájem, v případě prodeje některých aktiv, účastnit se tohoto procesu. Zatím se tato příležitost nevyskytla," řekl bez dalších detailů.