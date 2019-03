Žena vystuduje vysokou školu, úspěšně obhájí doktorát a rozhodne se pro akademickou dráhu. První roky v práci úspěchy střídají zahraniční stáže a konference. Pak se ale začne blížit třicítka a přijde touha po dítěti. Jako spousta jiných vědkyň má za partnera vědce. Porodí a najednou má pocit, jako by ji "někdo vysadil z rozjetého vlaku". Všechno je najednou mnohem těžší. Podobné zkušenosti má většina vědkyň, s nimiž HN mluvily. Ženy nemají dostatek podpory, jakou by v tak náročném povolání potřebovaly, a to hlavně tehdy, když mají malé děti, tvrdí socioložka Marcela Linková ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR. "V české vědě stále panují otřesné podmínky."