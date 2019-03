Japonský třicátník s posunky vnutí v atriu stadionu chicagských Býků svůj fotoaparát domácímu fanouškovi a se širokým úsměvem opakovaně udělá pózu, jako by ve výskoku přes obránce právě zavěšoval do obroučky − stejně jako socha za ním. Má na sobě bílý trikot s číslem 23 a jmenovkou Jordan. Není jediný, kdo míří na zápas Bulls v dresu muže, který přestal dělat dvoutakty už před šestnácti lety. Tričko nejslavnějšího basketbalového hráče všech dob se stále dobře prodává v obchodě se suvenýry pár desítek metrů od bronzové skulptury. Stejně jako dresy jeho týmových kolegů z 90. let, kdy se bezkonkurenční Chicago stalo šestkrát šampionem ligy NBA (Národní basketbalové asociace). A stejně jako spousta dalších produktů, které nesou Jordanovo jméno.