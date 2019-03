Nejlepší telefon s Androidem

Minimálně na měsíc se Samsung může chlubit nejlepším telefonem na trhu. Galaxy S10+ nás v testu přesvědčil kvalitou displeje s netradičním otvorem pro dvojici fotoaparátů, výdrží baterie i výkonem. Cena kolem 26 000 korun je vysoká, ale odpovídá výbavě včetně tří fotoaparátů na zadní straně nebo dvojnásobné kapacity úložiště, 128 GB, ve srovnání s loňským modelem Galaxy S9+. Do telefonu se tak vejde třeba sto hodin videa z Netflixu.

eSIM už i u Vodafonu

"Virtuální" SIM v iPhonu mohou po T-Mobilu začít používat i všichni zákazníci Vodafonu. Operátor spustil službu eSIM, tedy elektronické telefonní karty, jež nevyžaduje zdířku v telefonu. V mobilu, který eSIM podporuje, je možné používat teoreticky neomezené množství telefonních karet/čísel, aktivní ale může být vždy pouze jedno. Největší radost zatím z eSIM mají majitelé nových iPhonů, které díky eSIM podporují funkci dual SIM − jednu kartu mají klasickou, jednu elektronickou. Vodafone navíc umožňuje i přenos eSIM mezi různými telefony či tablety bez návštěvy pobočky.

Rodinná zábava na víkend

Po filmu Lego Movie 2 se premiéry dočkala i videohra se stejným námětem. Lego Movie 2 Videogame sází na osvědčený koncept oživlého světa plastových kostiček. Příběh hry kopíruje druhý díl filmové série, je ale zasazený do otevřeného světa, kde mají hráči více volnosti než v tradičních Lego hrách. Největší předností hry je vedle povedeného grafického zpracování možnost hrát ve dvou na jednom počítači, stejně jako v ostatních titulech série. Vydavatel navíc tentokrát nasadil i nižší cenu než obvykle − 950 korun na konzolích, 750 na PC. Přepočteno na hodiny rodinné zábavy to vychází lépe než lístky do kina.

