Čína plánuje čerpat energii ze slunečního záření přímo ve vesmíru. Peking v pondělí ohlásil další projekt na zdroj udržitelné energie, který omezí závislost země na takzvaných špinavých zdrojích, jež znečišťují ovzduší a přispívají ke globálnímu oteplování. Čínští inženýři už prý pracují na konstrukci sluneční orbitální elektrárny.

Solární panely kroužící na oběžné dráze mají řadu výhod: pojmou mnohem více slunečního záření než přístroje na Zemi, a navíc je mohou zachycovat téměř neustále, na rozdíl od pozemských elektráren, na jejichž výkon má vliv například oblačnost.

Tento způsob v zásadě ekologické výroby energie byl dosud považován za příliš drahý na to, aby ho někdo v blízké budoucnosti začal používat. Čína má ale velké plány. Její komunistická vláda se rozhodla do roku 2020 investovat 2,5 bilionu jenů (přes 8000 miliard korun) do obnovitelných zdrojů. Vesmírnou stanici, která by byla díky solárním panelům zcela energeticky soběstačná, by Číňané chtěli zprovoznit v roce 2050.

Už za šest let ale plánují poslat na oběžnou dráhu první testovací solární elektrárnu. Podle některých odborníků se taková investice může časem vyplatit. Testovací solární orbitální elektrárna by měla být schopná zásobit elektřinou celé jedno velké čínské město. Energii by na Zemi odesílala ve formě mikrovln nebo laserových paprsků. Protože jde o Čínu, existují obavy, že by takové lasery mohl Peking nakonec využívat jinak, třeba jako smrticí nástroj čínské armády.